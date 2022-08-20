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高鐵上鬧騰 熊孩一包紙巾收服 「去擦車廂，累睡就安靜」

中國新聞組／北京20日電
黑龍江哈爾女的宮女士分享了她是如何「修理」高鐵上鬧騰的寶寶。宮女士給了寶寶一包紙巾，要她從開車到站擦車廂，結果全程安靜，因為擦累就睡了，而且等於還給車內做了小清潔，獲網友點讚。（視頻截圖）
黑龍江哈爾女的宮女士分享了她是如何「修理」高鐵上鬧騰的寶寶。宮女士給了寶寶一包紙巾，要她從開車到站擦車廂，結果全程安靜，因為擦累就睡了，而且等於還給車內做了小清潔，獲網友點讚。（視頻截圖）

現在坐高鐵，最怕遇到誰？答案是：「熊孩子和熊家長」。近日高鐵上頻出現熊孩子身影，還連上兩個熱搜，也說出很多人心聲。網友表示，一天兩個不同的熱搜其實說明了同樣一件事：真的建議高鐵出個帶孩子車廂。

影音來源：YouTube

錢江晚報報導，日前一輛從北京開往長沙的列車上，小孩不停猛推、拍打座椅置物板，前排女生多次提醒無果，只能前傾身體坐著。據拍攝者稱，旁邊有好幾個乘客有去勸說，家長也制止過，沒有什麼效果便沒管了。

在廣西柳州高鐵上，一男孩多次用腳踹前排座椅，大聲背乘法口訣的視頻，引發熱議。目擊者表示，前排乘客和乘務員多次制止無效，家長也始終無動於衷，還誇讚孩子口訣背得好。

北京一高鐵上，一名3歲兒童因吵鬧聲音過大、時間持續長，被同車旅客勸說制止，不料卻...
北京一高鐵上，一名3歲兒童因吵鬧聲音過大、時間持續長，被同車旅客勸說制止，不料卻遭到孩子家長的怒懟和辱罵，甚至說出「我的孩子我管不好，我控制不了他」、「嫌吵你們坐高級的去」。（視頻截圖）
一輛從北京開往長沙的列車上，小孩不停猛推、拍打座椅置物板，前排女生多次提醒無果，...
一輛從北京開往長沙的列車上，小孩不停猛推、拍打座椅置物板，前排女生多次提醒無果，只能前傾身體坐著。（視頻截圖）

北京一高鐵上，一名3歲兒童因吵鬧聲音過大、時間持續長，被同車旅客勸說制止，不料卻遭到孩子家長的怒懟和辱罵，甚至說出「我的孩子我管不好，我控制不了他」、「嫌吵你們坐高級的去」這類不負責任、蠻不講理的話。

在上面的新聞中，會發現一個熊孩子旁邊，必定有一個視而不見、甚至維護熊孩子的家長；也有寶媽表示，還是有專門的車廂好，不影響大家。

2017年，一位獨自帶娃坐飛機的寧波媽媽，當時她的做法，也曾讓很多人點讚。她主動為同行乘客們準備了一袋小禮物，裡面有隔音耳塞和糖果，並且還留了一張小紙條，上面寫了一段令人暖心的話。

2017年，一位寧波媽媽主動為同行乘客們準備了一袋小禮物，裡面有隔音耳塞和糖果，...
2017年，一位寧波媽媽主動為同行乘客們準備了一袋小禮物，裡面有隔音耳塞和糖果，並且還留了一張小紙條，上面寫了一段令人暖心的話。（取材自錢江晚報）

另據白鹿視頻報導，日前黑龍江哈爾宮女士分享了她是如何「修理」高鐵上鬧騰的寶寶，原來，宮女士給了寶寶一包紙巾，要她從開車到站擦車廂，結果全程安靜，因為擦累就睡了，而且等於還給車內做了小清潔。

這兩則消息獲網友大讚，建議推廣給所有熊孩子爸媽，「這才是正常人的做法吧，而不是擺爛說：『我的孩子反正我管不了，我請你來管好吧』」。

北京 YouTube

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