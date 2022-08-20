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失蹤5年 曾慶紅白手套、明天系掌門人肖建華判13年

中國新聞組／北京20日電
「明天系」掌門人肖建華因涉違法運用資金與賄賂等罪，判刑13年，罰款人民幣650萬元。（取材自鳳凰國際）
「明天系」掌門人肖建華因涉違法運用資金與賄賂等罪，判刑13年，罰款人民幣650萬元。（取材自鳳凰國際）

中國神秘富商、「明天系」掌門人肖建華失蹤5年後，其案件7月4日在上海開審。上海市第一中級法院昨天宣判，指肖建華因涉違法運用資金與賄賂等罪，判刑13年，罰款650萬元（人民幣，下同，約95萬美元）；明天控股罰款人民幣550.3億元。肖建華被認為是「曾慶紅家族白手套」，評論稱此案是高層權鬥妥協結果。

本報系聯合報報導，由於肖建華擁有加拿大公民身分，7月開審的消息最先是由加拿大駐北京使館披露。不過，中國官方不承認肖建華的加國公民身分，強調他具有中國國籍。

肖建華曾長居於香港四季酒店，2017年初他被從酒店「帶走」，震撼中國內地和香港政商圈，並成為當時香港輿論焦點。據傳，肖建華與中共高層關係密切，其案件一直備受關注。

上海市第一中級人民法院指稱，肖建華與明天控股有限公司行為構成非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪。不過，肖建華具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，還有立功表現，可從寬處罰。因此，作出上述判決。

明天控股成立於1999年，肖建華為實際控制人。判決指出，2004年起，明天控股、肖建華違反中國金融管理法律和監管規定，採用分散股權、層層控股、隱名控股等手段，實際控制新時代信託、天安財產保險股、天安（貴州省）互聯網金融資產交易中心、包商銀行、華夏人壽、天安人壽、易安財險等多家金融機構和網路金融平台。

自2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建華向社會大眾非法吸收資金超過3116億元；2012年7月至2017年1月，擅自運用客戶資金及受託財產逾1486億元；2013年11月至2017年1月，違法運用資金共計1909億元。

2001年至2021年，明天控股、肖建華為逃避金融監管及謀取其他不正當利益，向多名中國國家工作人員（另案處理）行賄股份、房產、現金等財物，共計折合6.8億餘元。

另據自由亞洲電台報導，時政評論人士王軍濤認為，肖建華的案件涉及中共高層內鬥，法院只是個過程擺設，從判罪結果來看，背後的高層大老和習近平相互有所妥協。

王軍濤說：為了開好20大，需要一個比較好一點的形勢，為了穩住經濟，習近平上來以後對企業家的打壓導致中國經濟崩坍的主要原因在這，一些對原來要加力整頓的，現在都開始有鬆動，肖建華案子結案，其實在做一個「安民告示」，「現在我要告一段落了，讓這些企業家放心。」

香港 習近平 中共

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