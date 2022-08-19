勞榮枝二審翻供否認故意殺人 自稱：傻白甜

法官准予勞榮枝摘除護目鏡和防護服帽子。（取材自紅星新聞）

備受關注的勞榮枝與男友法子英涉七人命案二審，18日上午在江西省高級人民法院開庭審理。庭上，勞榮枝表示「法子英是瘋子」、「我是傻白甜」、「逃離他，我天空都是藍的」……對此前的供述進行了否認。對於勞榮枝的說法，檢方予以駁斥。

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新安晚報報導，勞榮枝說，自己是通過朋友認識法子英，認識不久，就被法子英強姦並懷孕，後墮胎 了，甚至在墮胎當天還被法子英二次強姦，但其當時並未報警，也「怕家人責罵和擔心，也怕名聲不好，嫁不出去。」勞榮枝庭上哭出了聲，稱自己受家庭教育 影響很深，是一個傳統的人。

一審判決書顯示，「1996年6月，勞榮枝化名『陳佳』在南昌一家夜總會從事陪侍服務，並與法子英共同確定被害人熊某為作案對象。」勞榮枝二審時否認此事，稱自己與法子英當時是分手狀態，自己確實坐檯賺錢，但沒有色誘熊某。「當時熊某給我打電話，說來出租屋給我裝空調，法子英是『從天而降』。」檢方提出勞榮枝曾供述捆綁熊某，細節說的仔細，且與法醫學 相印證。

對於去熊某家中搶劫，熊某一家三口身亡，勞榮枝也表示當時「不知情」，直到2019年廈門落網才獲知。

檢方則認為，上述說法與屍檢矛盾。

一審判決認定的第二起「溫州搶劫、故意殺人」事實中，勞榮枝供述，南昌案發後，其和法子英去溫州的目的是為了搞筆錢。勞榮枝在二審庭上卻否認了，稱到溫州後，是想找工作租房子，沒有想過會搶劫，更不存在共謀。

勞榮枝稱搶劫是「下三濫」的事情，她不恥。法子英「臨時起意」搶劫梁某春時，她驚呆了。

不過，她確實按照法子英吩咐前往銀行取錢。勞榮枝還說對兩人的身亡也表示不知情，「我走時人是活著的。」

檢方則認為，勞榮枝供述的很詳細，非親歷不能得， 「二人是分工合作，不是主從犯或被脅迫。」

勞榮枝二哥勞聲橋17日在江西省高級人民法院外接受採訪。（取材自紅星新聞）

勞榮枝二哥勞聲橋當天通過視頻旁聽並表示，對於一審判決結果，他認為「證據欠缺」，證人也沒有出庭指證，一審適用法律錯誤，望發回重審。

2021年9月9日，南昌市中級人民法院一審宣判，勞榮枝被判故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪，決定執行死刑。勞榮枝及家屬均不服一審判決並於當日上訴。

公開信息顯示，勞榮枝出生於1974年，18歲時畢業於九江師範學校幼師專業，此後被分配到九江某學校。成為教師一年後，勞榮枝在當地認識了大她10歲的有婦之夫法子英。1996年，勞榮枝辦理停薪留職後，跟法子英一起離開九江。兩人流竄多地，涉七人命案，法子英在合肥作案期間被捕，於1999年12月28日被槍決。