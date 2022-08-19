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網紅茶南京開業 黃牛代購奶茶1杯200元 官媒評別神化

中國新聞組／北京19日電
現場排隊人潮。（取材自微博）
現場排隊人潮。（取材自微博）

發跡於湖南省長沙市的知名手搖飲料店「茶顏悅色」，南京地區兩家店面18日首開業，引來大批顧客湧入，沒想到不到半小時、8時30分左右，新街口IFCX店已將幾個入口關閉，門口有安保人員把守，離9時正式開店前五分鐘，各入口處開始張貼售罄通知。茶顏悅色隨後在公眾號發文感到很抱歉。

https://www.youtube.com/watch?v=TjlA5ukwBhs

來源：YouTube

揚子晚報報導，因未開店就售罄，大量現場未能排上隊的顧客出現不滿情緒，一名黃牛說：「有人在現場因發生口角大打出手，基本上都是7時多前來的才能進去排隊。」原價約一杯10到25元人民幣不等的奶茶，現場黃牛那兒200人民幣（約29.37美元）一杯可以即拿即走。還有不少黃牛提著奶茶向焦慮等待開放入口的顧客兜售。

短短半個小時時間，現場多名黃牛就賣出了不下10杯茶顏悅色奶茶。一名等在隊伍旁邊的老太太守著12杯奶茶說，她是叫上了親戚來給小孩買的。但10餘分鐘後，又一名老太太前來帶走了這些奶茶，並將所有奶茶和小票都給了一名青年。

「我們早上4時就來了，你們怎麼可能排得過，現在不買一會可能就要300元一杯了。」一名現場黃牛表示，他們僱人排隊也需要成本，最低也要150一杯。

一名知情人士透露，今天新街口茶顏悅色店售罄和關閉入口，並非是店家備貨不足。「早上商場維護秩序的護欄被顧客破壞了，現場很混亂的情況下，商場臨時將出入口關閉。後來再加上接到投訴，商場就不讓茶顏悅色繼續賣了。」

對此，人民網評論：奶茶只是一種飲品，不要過度「神化」。一杯奶茶代購費200元，還有黃牛代買，怎麼看都有些過了。

地鐵站出入口也有不少黃牛在兜售。（取材自紫牛新聞）
地鐵站出入口也有不少黃牛在兜售。（取材自紫牛新聞）
南京茶顏悅色IFCX店宣布售罄。（取材自紫牛新聞）
南京茶顏悅色IFCX店宣布售罄。（取材自紫牛新聞）
現場排隊人潮。（取材自微博）
現場排隊人潮。（取材自微博）
茶顏悅色在南京開業吸引大批人排隊購買。（取材自微博）
茶顏悅色在南京開業吸引大批人排隊購買。（取材自微博）
茶顏悅色一間門店開業半小時後就宣布售罄。（取材自小紅書）
茶顏悅色一間門店開業半小時後就宣布售罄。（取材自小紅書）
茶顏悅色在現場豎立的「倒賣有風險」立牌。 （取材自微博）
茶顏悅色在現場豎立的「倒賣有風險」立牌。 （取材自微博）
有老太太看守著10餘杯奶茶。（取材自紫牛新聞）
有老太太看守著10餘杯奶茶。（取材自紫牛新聞）
現場不讓再排隊引發顧客不滿。（取材自紫牛新聞）
現場不讓再排隊引發顧客不滿。（取材自紫牛新聞）

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