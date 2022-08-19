「小說月刊」請作者用標點符號…文學界：問題多嚴重啊

文聯主辦的「小說月刊」在官方微信公眾號上發布的一則「提醒作者加雙引號」通知，引發文學界熱議。（取材自澎湃新聞）

吉林省文聯主辦的「小說 月刊」日前宣布，作品涉及到對話處，要使用冒號、雙引號，例如：他說：「你好，什麼時候到的？」否則作品一律不予採用。這篇通知引發文學界熱議，如果連投稿嚴肅文學刊物的稿件都不認真點標點，那這個問題有多嚴重。

澎湃新聞報導，「小說月刊」解釋，會做這樣的要求，是因為「現在很多作者寫稿都不加雙引號，雜誌社這邊改稿子改不過來了，給編輯造成了很大的麻煩。我們這邊實行校對三校制度，不加雙引號會讓校對很為難，也影響效率，所以發了上述通知」。

工作人員還表示：「一處兩處漏掉了沒事，我們編輯就給你添上了，這個無須擔心。」

報導指，時下，鍵盤、手機 成了主流書寫工具，很多人——特別是年輕人——就在標點符號上「偷懶」了。有的人不加冒號、引號，因為「雙引號」涉及切換鍵盤上檔鍵；有的人亂用英語半角、漢語全角符號，甚至直接用英語裡的“.”代替漢語裡的全角句號。有的不根據表達需要選用標點符號，而是稀里胡塗「一逗到底」。更有甚者，乾脆統統不使用標點符號，改用斷行、空格代替。