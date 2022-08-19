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青海山洪爆發 已致17人遇難、逾6200人受災

記者廖士鋒／綜合報導
青海西寧山洪暴發 已知17死 青海省西寧市大通回族土族自治縣十八日凌晨山洪暴發，已造成至少17人死亡。（新華社）
青海西寧山洪暴發 已知17死 青海省西寧市大通回族土族自治縣十八日凌晨山洪暴發，已造成至少17人死亡。（新華社）

青海省西寧市大通縣山洪暴發，死亡人數近一步上升到17人。最新消息顯示，目前還有17人失聯，受災人數則高達6245人。

據青海日報報導，8月19日零時，大通縣「8．18山洪災害搶險救援處置工作應急指揮部」召開第一次記者會，全場先默哀一分鐘，此後官員介紹，17日深夜西寧市大部分地區出現強降雨，至18日零時許大通縣青林鄉、青山鄉瞬間強降雨引發山洪，造成泥石流，致使河流改道漫溢，2個鄉鎮6個村1517戶6245人受災。

青海大通山洪爆發，釀17死，仍有17人失聯，當地派出數千人營救，光是消防人員就有...
青海大通山洪爆發，釀17死，仍有17人失聯，當地派出數千人營救，光是消防人員就有600多人。（圖／取自「青海消防」微信公眾號）

截至目前，災害已造成17人遇難。成功營救20名失聯人員，仍有17人失聯，2棟房屋被沖毀，14棟房屋大部分受損，其他房屋、道路、橋樑、河道等災損情況正在進一步統計中。

當地官方表示，這次災害原因有三方面，一是近期連續降雨致使土壤水量達到或接近飽和，青林鄉降雨量超過50年來8月平均值；二是此次降雨時間短、強度大，短時間內形成了山洪。三是青山鄉沙岱河多年平均流量每秒1.07立方公尺，17日強降雨致使河道流量突增至100立方公尺左右，引發山洪災害。

青海西寧大通縣山洪暴發引發土石流，已造成17人死亡。圖為災後救援現場。（取材自澎...
青海西寧大通縣山洪暴發引發土石流，已造成17人死亡。圖為災後救援現場。（取材自澎湃新聞）

此次山洪爆發，當地動員了消防、公安、共軍、武警、應急等部門和鄉村幹部、周邊鄉鎮、村群眾共計4500餘人，分組分段、地毯式搜救失聯人員。另據「青海消防」微信公眾號18晚間消息，目前現場救援消防人力共計107車604人。

大通縣屬於西寧市轄縣，為回族土族自治縣，據大通縣官網數據，總人口40.34萬人，有漢、回、土、藏、蒙古等31個民族，其中少數民族人口20.08萬人。

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