鄭州實習生拒吃生雞蛋被辭退 公司稱員工手冊明訂

涉事公司員工正在喝生雞蛋。（視頻截圖）

河南省鄭州 市一名杜姓大學生日前在網路爆料，自己在當地一家公司實習期間，公司要求未開單的員工吃生雞蛋 自我激勵，他因拒絕生吃雞蛋被辭退，相關話題引發關注登上微博熱搜。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，網傳現場視頻顯示，一群人將生雞蛋倒進杯中一飲而下。杜同學指出，部門領導建了「蛋蛋群」，要求員工每天發一張和雞蛋的照片並繳納五元租金 ，沒有開單的員工需要吃生雞蛋來激勵自己。杜同學因拒絕飲用生雞蛋，而被領導辭退。

8月17日，有媒體曝光河南鄭州一實習生因拒絕生吃雞蛋被辭退，該公司人事經理還稱生吃雞蛋是公司員工手冊裡註明的。（視頻截圖）

涉事公司人事經理表示，「生吃雞蛋」是公司員工手冊裡註明的。老闆表示，那是對團隊管理的要求，員工在銷售過程中是對結果負責的，而在執行的過程中也是獎罰分明，不會是只處罰不獎勵。

對此，網友評論「 毫無疑問，應當向公司索賠」、「 真的毀三觀」、「 員工掙錢不容易時時在碰壁，高管拿高薪對員工毫不在意」。

鄭州市金水區勞動監察大隊工作人員表示，當事人給他們打了電話反映此事，他們已介入處理。

有律師表示，用人單位如侮辱、體罰、毆打、非法搜查或者拘禁勞動者的，應該依法給予行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任；給勞動者造成損害的，應當承擔賠償責任。在勞動關係中，勞動者有履行提供勞動的義務，用人單位亦有保障勞動者在提供勞動過程中身體健康和人格尊嚴不受侵害的義務。