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貓咪亂入網課 廣州美術師被指「影響形象」開除

中國新聞組／廣州19日電
一名老師在視訊授課時家中愛貓亂入五次，公司以「影響老師形象」為由將他開除。圖為貓咪亂入工作示意圖，非當事貓咪。（取材自Pakutaso）
一名老師在視訊授課時家中愛貓亂入五次，公司以「影響老師形象」為由將他開除。圖為貓咪亂入工作示意圖，非當事貓咪。（取材自Pakutaso）

廣州一家教育公司的美術老師在上網路直播課時，家中貓咪先後五次躥入直播鏡頭。教育公司認為「影響老師形象」，為此將該老師開除，老師不服申請仲裁，相關爭議鬧上法院，天河法院審理後，判決教育公司違法解雇，須支付賠償金4萬餘元人民幣。

廣州日報報導，羅姓美術老師於2019年7月5日入職某教育公司，2021年3月1日起，按照公司要求在家通過網路直播的方式授課。2021年6月6日，羅姓老師在直播授課過程中，家中貓先後五次躥入直播鏡頭，有學員在評論區提問：「旁邊那個蹭來蹭去的東西是什麼？」

公司認為，這一行為屬於違反公司規章制度「應知應會手冊」中規定「影響老師形象」的行為，於2021年7月2日與羅姓老師解除勞動關係。但羅姓老師認為課堂畫面出現貓並不屬於違反手冊規定的行為，亦未影響後續課堂，於是向天河區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動關係賠償金。公司因不服仲裁結果而向天河法院提起訴訟。

法院審理認為，被告按照原告的要求在家中視頻授課，原告應知曉授課環境不能等同於公司，被告在一次視頻授課的過程中，鏡頭出現了貓，但並未因此導致無法繼續授課，原告將該情形等同「授課期間玩手機、瀏覽無關網站、聊天、接電話、吃零食、喝奶茶等帶有咀嚼動作的飲料」的行為，顯然屬於擴大解釋並具有隨意性，原告據此解除勞動關係，應屬違法，判賠4萬1236.16元。

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