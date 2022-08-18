蘇州女穿和服被捕…愛國網紅一邊罵人 一邊賣日本避孕套

女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（取材自微博）

江蘇蘇州日前一名女子因穿著日式浴衣在淮海街上拍攝角色扮演照片，被警察 批評「中國人不應該穿和服」，後來更被以「尋釁滋事罪」帶進警局，引發網友熱議，許多聲音批評是「文化獵巫」、「於法無據」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該名女子是一名角色扮演模特，日前她在網上為自己「不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，傷害了民族情感」而道歉，翻閱她的微博 帳號，發現所有貼文均被刪除，有人懷疑她是否「被消失」。

許多網友聲援女子，稱「穿和服違法的話，穿任何衣服都可以扣上罪名。西服崇漢媚外、漢服封建復辟…..」、「日料店是不是都應該關閉了？」「又不是日本 軍服，這是什麼惡法？那穿西裝該當何罪？」

還有網友發現，在事件中帶頭批評女孩的幾個網紅，時常煽動民族情緒，但自己卻接廣告販賣日本品牌避孕套，遭網友封為愛國「收放自如」的「岡本（避孕套品牌）六君子」。

「穿和服如果有罪，那麼愛國網紅這種賣日本超薄避孕套就該千刀萬剮」，該篇文章獲得4.2萬點讚，許多網友批評這類網紅的「雙標愛國」。隨後被點名的幾個網紅陸續刪掉避孕套廣告。