我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

愛國大V司馬南 承認在美買房…網：誰買可以 司馬南不行

中國新聞組／北京18日電
司馬南本名于力，與胡錫進、孔慶東、吳法天並列為中國「四大五毛」。（取材自求真百科）
司馬南本名于力，與胡錫進、孔慶東、吳法天並列為中國「四大五毛」。（取材自求真百科）

網路「愛國大V」、被列為中國「四大五毛」之一的司馬南，近日坦承早在2010年就在美國購置房產。他表示，自己會到美國投資是「被忽悠了」，還強調自己沒有美國國籍或綠卡。不過還是有網友痛批，「誰買都可以，司馬南就是不可以，最煩這種說一套做一套、道貌岸然強詞奪理的人」。

綜合媒體報導，司馬南本名于力，在90年代因為氣功打假而出名，之後一直活躍在中國政治評論領域。他經常批評美國和西方社會，被一些評論人士稱為「大五毛」、「反美鬥士」。不過，司馬南曾在採訪中稱這是強加給他的，他不鼓勵無端反美，「我不是反美鬥士」。

近年來，針對司馬南「向海外轉移財產」、「反美是工作，赴美是生活」之類的質疑和傳聞不斷。

司馬南日前連發四個視頻，說明為什麼他要「2010年花費25萬美元在美國買房」。第一個視頻中，司馬南表示，「犯下如此嚴重的不可饒恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜負了網友對我的期待」，這些話明顯是反語。

之後的視頻中，司馬南表示，他會到美國投資是「被忽悠了」，聽人說在美國那個「犄角旮旯」買房未來會升值，25萬美元在美國能買到房子的面積比北京大，另外還聽說辦手續、打理起來很容易。他強調自己沒有美國國籍或者綠卡。

影片下方大部分評論是支持司馬南的，但質疑聲也不少，不少網友指責司馬南是「兩面人」。

甚至還有網友爆料，於2010年時司馬南的妻子在美國加州以58萬3700美元的價格買了一間房子。以現在行情房子市值上百萬美元。

「桐城一派」公共號文章稱，「司馬南終於翻車了，『愛國者』人設轟然倒塌」。另一篇公共號文章，質疑司馬南是如何「把超過25萬美元的外匯從中國搞出去的」，懷疑他「大概率使用了違法的手段」。

「環球時報」前總編胡錫進則評論，「在美國買過房子，投過資，就不能批評美國了？這個邏輯站不住吧！」似乎在聲援司馬南。胡錫進稱，「中國對外開放，使得國人有了利用國際資源促進個人利益的機會，中國人能去國外旅遊，留學，買房，只要錢的來路是正當的，這些都是好事啊」。

一名網友評論，「其實老胡說的沒錯，但是用來給司馬南解釋就不合適。這個事情的邏輯是司馬南喜歡指責別人在國外有資產，喜歡攻擊別人拿外國人的錢，喜歡給別人扣大帽子，結果自己在美國的房子被人家扒出來了」。

司馬南本名于力，與胡錫進、孔慶東、吳法天並列為中國「四大五毛」。（取材自微博）
司馬南本名于力，與胡錫進、孔慶東、吳法天並列為中國「四大五毛」。（取材自微博）

投資 綠卡 加州

上一則

韓國外長：排除中國就難談及「印太地區」的未來

下一則

重慶限電再加疫情封區

延伸閱讀

胡錫進：開放的中國不應容不下一身和服

胡錫進：開放的中國不應容不下一身和服
波洛西順利訪台／胡錫進成出氣筒 被眾多中國網友罵娘

波洛西順利訪台／胡錫進成出氣筒 被眾多中國網友罵娘
波洛西平安來去台灣 胡錫進：遺憾沒能把她嚇回去

波洛西平安來去台灣 胡錫進：遺憾沒能把她嚇回去
胡錫進：此次台島周邊軍演 規模超過96年台海危機

胡錫進：此次台島周邊軍演 規模超過96年台海危機

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了