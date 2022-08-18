愛國大V司馬南 承認在美買房…網：誰買可以 司馬南不行

司馬南本名于力，與胡錫進、孔慶東、吳法天並列為中國「四大五毛」。（取材自求真百科）

網路「愛國大V」、被列為中國「四大五毛」之一的司馬南，近日坦承早在2010年就在美國購置房產。他表示，自己會到美國投資 是「被忽悠了」，還強調自己沒有美國國籍或綠卡 。不過還是有網友痛批，「誰買都可以，司馬南就是不可以，最煩這種說一套做一套、道貌岸然強詞奪理的人」。

綜合媒體報導，司馬南本名于力，在90年代因為氣功打假而出名，之後一直活躍在中國政治評論領域。他經常批評美國和西方社會，被一些評論人士稱為「大五毛」、「反美鬥士」。不過，司馬南曾在採訪中稱這是強加給他的，他不鼓勵無端反美，「我不是反美鬥士」。

近年來，針對司馬南「向海外轉移財產」、「反美是工作，赴美是生活」之類的質疑和傳聞不斷。

司馬南日前連發四個視頻，說明為什麼他要「2010年花費25萬美元在美國買房」。第一個視頻中，司馬南表示，「犯下如此嚴重的不可饒恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜負了網友對我的期待」，這些話明顯是反語。

之後的視頻中，司馬南表示，他會到美國投資是「被忽悠了」，聽人說在美國那個「犄角旮旯」買房未來會升值，25萬美元在美國能買到房子的面積比北京大，另外還聽說辦手續、打理起來很容易。他強調自己沒有美國國籍或者綠卡。

影片下方大部分評論是支持司馬南的，但質疑聲也不少，不少網友指責司馬南是「兩面人」。

甚至還有網友爆料，於2010年時司馬南的妻子在美國加州 以58萬3700美元的價格買了一間房子。以現在行情房子市值上百萬美元。

「桐城一派」公共號文章稱，「司馬南終於翻車了，『愛國者』人設轟然倒塌」。另一篇公共號文章，質疑司馬南是如何「把超過25萬美元的外匯從中國搞出去的」，懷疑他「大概率使用了違法的手段」。

「環球時報」前總編胡錫進則評論，「在美國買過房子，投過資，就不能批評美國了？這個邏輯站不住吧！」似乎在聲援司馬南。胡錫進稱，「中國對外開放，使得國人有了利用國際資源促進個人利益的機會，中國人能去國外旅遊，留學，買房，只要錢的來路是正當的，這些都是好事啊」。