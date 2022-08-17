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四川村民捉8000隻癩蛤蟆被捕 扯出「壯陽偏方」產業鏈

中國新聞組／北京17日電
姚女士等人抓的蟾蜍。(取材自紅星新聞)
姚女士等人抓的蟾蜍。(取材自紅星新聞)

中國四川鹽亭近日查獲有人獵捕野生蟾蜍，意外揭開背後「產業鏈」。江蘇女子到四川鄉下招聘村民捉野生蟾蜍（癩蛤蟆）後，提取有壯陽偏方之稱的「蟾酥」出售，三個月來共捉了8000多隻，嚴重破壞當地生態。四川警方已依違反「狩獵法」和「野生動物保護法」逮捕多名涉案人員。

紅星新聞報導，一名江蘇姚姓女子透過謝姓友人到四川鹽亭招募村民到周遭村鎮田地捉蟾蜍。捉獲蟾蜍後，姚姓女子現場提取蟾酥，再以每500克2500元～4000元人民幣的價格賣出。鹽亭警方統計，三個月來村民共捕捉了8000餘隻蟾蜍。

鹽亭縣公安局西陵派出所民警夜間巡邏時，發現有人頭戴照明燈行走在田間，形跡可疑，於是上前盤查，「當我們走近一看，發現他們提的桶裡裝著幾十隻活蹦亂跳的蟾蜍」。由於蟾蜍屬於中國「三有」保護動物，民警將三人帶回派出所調查。

專家鑑定，一隻蟾蜍可提取0.17克蟾酥，約3000隻蟾蜍可提取一斤蟾酥。根據姚、謝等人供稱，他們共抓了8000多隻蟾蜍，其中姚、謝二人抓了3500多隻。根據蟾蜍每隻100元人民幣的價格計算，姚、謝等人涉案金額高達80多萬人民幣。

「蟾酥」取自蟾蜍耳後腺體的分泌物，加工乾燥而成，有麻醉皮膚的效果，坊間傳說有壯陽效果。

據報導，專家稱一隻蟾蜍一天能吃掉2000到3000隻昆蟲，有藥企專門向養殖戶收購。但刮取蟾酥會對蟾蜍造成傷害，即使刮取後放生也會因傷口感染死亡，對生態造成破壞。

目前姚女士和謝女士已被執行逮捕，其餘5名村民被依法取保候審，該案正在進一步偵辦中。

幾人抓野生蟾蜍被民警查獲。(取材自紅星新聞)
幾人抓野生蟾蜍被民警查獲。(取材自紅星新聞)

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