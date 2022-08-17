我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

女子買花生忘付錢？重慶婦追趕倒地亡 給2萬元補償「並非故意」

中國新聞組／北京17日電
網傳賣花生大媽因顧客未給錢氣急身亡，事後證實並非如此。 （取材自紅星新聞）
網傳賣花生大媽因顧客未給錢氣急身亡，事後證實並非如此。 （取材自紅星新聞）

重慶一名婆婆日前因追趕買花生未付錢顧客，途中倒地身亡一事引起廣泛關注。死者兒子吳先生表示，買花生的女士給了人民幣2萬元（約2952美元）補償，他母親已入土為安。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，網友拍攝的視頻顯示，婆婆倒地後便不省人事，有人將婆婆的衣服解開幫助散熱，視頻中有人說道：「有人買了她的花生沒給錢。」婆婆的兒子吳先生向媒體表示，他母親今年69歲，身體沒有什麽大毛病，以務農為生；母親會種些菜、花生之類的作物拿到農貿市場售賣。

「當天一個女的來買花生，花生五塊錢一斤，她一共買了人民幣30多塊錢的。」吳先生說，他在重慶市區打工，當天得到消息後連忙趕回老家，後來買花生的女子主動到了派出所，隨後雙方在派出所見了面，最後對方給了人民幣2萬元作為補償，事情算是解決了。

吳先生指出，他們並不認識買花生的女子，因為要忙著處理母親的後事，後續雙方也沒有再見過面，他母親日前已入土為安。

據紅星新聞報導，打通鎮鎮政府工作人員唐先生表示，事發後，當地派出所調出了所有監控，「有一個人買了她幾斤花生，然後又在旁邊買東西，可能就忘了付錢，就走了。老太太可能突然想起這個事兒，然後去追，就摔了一下。年紀大又摔了跤，就造成她當場可能有點不行了。不是說是她去追的時候，就氣死那種。」

網傳賣花生大媽因顧客未給錢氣急身亡，事後證實並非如此。(取材自極目新聞)
網傳賣花生大媽因顧客未給錢氣急身亡，事後證實並非如此。(取材自極目新聞)

上一則

嚴審忠誠度 香港去年解雇70拒簽擁護基本法公僕

下一則

中國掌控斯里蘭卡大港 印度腹背受敵

延伸閱讀

限電潮？ 皖蘇浙渝也傳停工 業者憂衝擊不亞於疫情封控

限電潮？ 皖蘇浙渝也傳停工 業者憂衝擊不亞於疫情封控
高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露

高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露
渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流

渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流
知名早教機構一夜關閉重慶7門店 上萬元課費沒法退

知名早教機構一夜關閉重慶7門店 上萬元課費沒法退

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞