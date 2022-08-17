女子買花生忘付錢？重慶婦追趕倒地亡 給2萬元補償「並非故意」

網傳賣花生大媽因顧客未給錢氣急身亡，事後證實並非如此。 （取材自紅星新聞）

重慶一名婆婆日前因追趕買花生未付錢顧客，途中倒地身亡一事引起廣泛關注。死者兒子吳先生表示，買花生的女士給了人民幣2萬元（約2952美元）補償，他母親已入土為安。

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極目新聞報導，網友拍攝的視頻顯示，婆婆倒地後便不省人事，有人將婆婆的衣服解開幫助散熱，視頻中有人說道：「有人買了她的花生沒給錢。」婆婆的兒子吳先生向媒體表示，他母親今年69歲，身體沒有什麽大毛病，以務農為生；母親會種些菜、花生之類的作物拿到農貿市場售賣。

「當天一個女的來買花生，花生五塊錢一斤，她一共買了人民幣30多塊錢的。」吳先生說，他在重慶市區打工，當天得到消息後連忙趕回老家，後來買花生的女子主動到了派出所，隨後雙方在派出所見了面，最後對方給了人民幣2萬元作為補償，事情算是解決了。

吳先生指出，他們並不認識買花生的女子，因為要忙著處理母親的後事，後續雙方也沒有再見過面，他母親日前已入土為安。