我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

廢礦洞當避暑勝地 「浙」可不行 當地嚇得連封5洞阻遊客

中國新聞組／北京17日電
網友貼出礦洞裡的絕美風景。(取材自極目新聞)
網友貼出礦洞裡的絕美風景。(取材自極目新聞)

成都彭州突發山洪事故造成7死8傷，連日來引發有關野外網紅打卡地的討論。近日，不少博主們在網路發布浙江建德「礦洞探險」、「礦洞露營」等照片，吸引遊客前往體驗。當地村委會工作人員表示，由於礦洞在開採過程中，山上岩石受火藥爆破震動，可能存在危險，已將5個礦洞全封閉。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，一位博主分享的圖片顯示，偌大的礦洞內光線昏暗，洞內積水十分清澈，形容為「玻璃水」。該博主還分享了站在礦洞內拍攝出的唯美照片，並標明上述礦洞是建德市謝田村3號和4號洞；還有博主分享介紹「多處山石礦洞，可算奇觀，多處水潭拍照出片，感覺像摸金校尉。」另有博主還提醒網友，山上並無信號，要帶對講機、登山杖、越野車、照明燈等。

關於「杭州建德謝田礦洞」，多位網友指出，此前，其在小紅書上的熱度非常高，不僅有多位博主曬圖文強推「種草」，還有博主在攻略中指出了具體位置。但16日下午，該博主回覆網友，前兩周洞已被封閉了。

謝田村的碳酸鈣礦從上個世紀90年代開始系統性開採，最開始粗放式地開採，在山上留下了10多個礦洞。直到2007年前後，採礦權收歸國有，採礦點整合關閉後，最終由三家礦業公司得到採礦證，設立了3個採礦點。

當地以水泥封住礦洞洞口。(取材自上游新聞)
當地以水泥封住礦洞洞口。(取材自上游新聞)

其中有兩家礦業公司沒兩年就關閉了，遺留的礦洞封閉後也被雜草淹沒，第三家礦業公司直到2019年才關閉，現在網上所分享的1到5號礦洞就是第三家礦業公司留下的礦洞。

另據上游新聞報導，建德市欽堂鄉謝田村村委會工作人員指出，當地一共5個礦洞，此前都沒人來探洞，不知道什麼原因，今年夏天，來礦洞的人開始多了起來，洞是相通的，不僅岔路多像迷宮，而且，山壁上的石塊和山體有裂縫，隨時可能有落石，考慮到存在安全隱患，前些天，當地用水泥和磚塊封閉洞口，目前，當地5個礦洞無法再進入。據悉，這些礦洞下一步是否開發，要等到勘探勘察完成後再決定。

有小紅書博主種草浙江杭州建德的廢棄礦洞。(取材自上游新聞)
有小紅書博主種草浙江杭州建德的廢棄礦洞。(取材自上游新聞)

小紅書

上一則

槓美印 中測量船駛進斯里蘭卡港口 具研究及偵察彈道飛彈發射功能

下一則

福建廈門新冠疫情升溫 連3天全員核酸篩檢

延伸閱讀

官宣離婚後 孫怡曬照未搬離千萬婚房

官宣離婚後 孫怡曬照未搬離千萬婚房
四川山洪／平台稱「避暑勝地」憾事發生才屏蔽推薦帖

四川山洪／平台稱「避暑勝地」憾事發生才屏蔽推薦帖
把4G變5G 傳華為大量下單Mate 50 5G手機殼

把4G變5G 傳華為大量下單Mate 50 5G手機殼
浙江義烏探親 劉畊宏憶外公激動淚崩

浙江義烏探親 劉畊宏憶外公激動淚崩

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞