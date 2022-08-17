廢礦洞當避暑勝地 「浙」可不行 當地嚇得連封5洞阻遊客

網友貼出礦洞裡的絕美風景。(取材自極目新聞)

成都彭州突發山洪事故造成7死8傷，連日來引發有關野外網紅打卡地的討論。近日，不少博主們在網路發布浙江建德「礦洞探險」、「礦洞露營」等照片，吸引遊客前往體驗。當地村委會工作人員表示，由於礦洞在開採過程中，山上岩石受火藥爆破震動，可能存在危險，已將5個礦洞全封閉。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，一位博主分享的圖片顯示，偌大的礦洞內光線昏暗，洞內積水十分清澈，形容為「玻璃水」。該博主還分享了站在礦洞內拍攝出的唯美照片，並標明上述礦洞是建德市謝田村3號和4號洞；還有博主分享介紹「多處山石礦洞，可算奇觀，多處水潭拍照出片，感覺像摸金校尉。」另有博主還提醒網友，山上並無信號，要帶對講機、登山杖、越野車、照明燈等。

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關於「杭州建德謝田礦洞」，多位網友指出，此前，其在小紅書 上的熱度非常高，不僅有多位博主曬圖文強推「種草」，還有博主在攻略中指出了具體位置。但16日下午，該博主回覆網友，前兩周洞已被封閉了。

謝田村的碳酸鈣礦從上個世紀90年代開始系統性開採，最開始粗放式地開採，在山上留下了10多個礦洞。直到2007年前後，採礦權收歸國有，採礦點整合關閉後，最終由三家礦業公司得到採礦證，設立了3個採礦點。

當地以水泥封住礦洞洞口。(取材自上游新聞)

其中有兩家礦業公司沒兩年就關閉了，遺留的礦洞封閉後也被雜草淹沒，第三家礦業公司直到2019年才關閉，現在網上所分享的1到5號礦洞就是第三家礦業公司留下的礦洞。

另據上游新聞報導，建德市欽堂鄉謝田村村委會工作人員指出，當地一共5個礦洞，此前都沒人來探洞，不知道什麼原因，今年夏天，來礦洞的人開始多了起來，洞是相通的，不僅岔路多像迷宮，而且，山壁上的石塊和山體有裂縫，隨時可能有落石，考慮到存在安全隱患，前些天，當地用水泥和磚塊封閉洞口，目前，當地5個礦洞無法再進入。據悉，這些礦洞下一步是否開發，要等到勘探勘察完成後再決定。