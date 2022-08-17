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湖南官員號召幹部帶頭買房：有1套買2套 網批：說好的房住不炒呢?

中國新聞組／北京17日電
石門縣2022年房地產展示交易會16日開幕現場。(取材自澎湃新聞)
石門縣2022年房地產展示交易會16日開幕現場。(取材自澎湃新聞)

中國房市低迷，各地政府政策大轉彎，由限購令變成促銷令，各出奇招。湖南省常德市石門縣縣委書記鄧碧波最直接，近日在房地產展示交易會開幕式發表講話，號召現場的黨員幹部帶頭買樓，還鼓勵買越多越好。有網友不認同：說好的「房住不炒」？

根據網上流傳的視頻，鄧碧波說：「我希望在今天的會議上，我們各位同志們，各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」

來源：YouTube

後面站著的一位同志，在聽到「帶頭購房」的時候，抿了抿嘴，憋住了笑；在聽到「買了一套買兩套，買了兩套買三套」之後，實在憋不住了，當著鏡頭燦爛地笑了出來；當聽到「買了三套買四套」的時候，已經笑得露出了牙齒。與此同時，台下也爆發出了笑聲，並熱烈鼓掌。

近一個月以來，有多個縣市先後推出「鼓勵農民進城買房」政策，除了祭出「買房即落戶」，同時還有多項補貼。

鄧碧波在房地產展示交易會開幕式發表講話。（微博短影音截圖）
鄧碧波在房地產展示交易會開幕式發表講話。（微博短影音截圖）

但像鄧碧波這樣直接號召的，還真是少見。網上評論指出，如此號召買房，是否背離了中央一再強調的「房住不炒」原則？

還有人表示疑問，一個人，或者說一家人，買一套房子，說是自己住，這很好理解；但是買了一套買兩套，買了三套買四套，這麼買下去，還是「房住」嗎？

此外，這些同志和領導都租房嗎？如果他們都有各自的住房，為什麼要號召他們購房啊？如果他們明明不需要，卻非要號召他們買房，這是否強人所難？

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