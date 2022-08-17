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「你家的草啊？」遊客輾壓草原還辱罵內蒙牧民 惹公憤

中國新聞組／北京17日電
遊客自拍視頻，向牧民道歉。(視頻截圖)
遊客自拍視頻，向牧民道歉。(視頻截圖)

中國內蒙古呼倫貝爾日前傳出有遊客開車駛入牧民的草場輾壓，被勸阻後不僅不離開，還辱罵牧民、動手搶奪手機，影片在網路上傳開後引起公憤，警方也已經介入調查。

來源：YouTube

極目新聞報導，事發在8月13日內蒙古呼倫貝爾，兩輛白色越野車私自闖入私人牧場，並將車輛停放在路邊牧民們的草場上，牧民見狀上前勸離，沒想到車上三名女遊客不滿，大聲朝著對方怒吼「你家的草啊？你家的地啊？」還用手指著牧民嗆「敢拿手機記錄我發出去就告你」，一名男遊客更多次動手，試圖打落牧民手機。

遊客不聽牧民的勸導，還伸手欲拍掉正在錄影的牧民的手機。(視頻截圖)
遊客不聽牧民的勸導，還伸手欲拍掉正在錄影的牧民的手機。(視頻截圖)

事後，牧民將拍攝下來的過程上傳到短視頻平台，遊客囂張的行為立刻遭到網友撻伐。當地警方也快速介入調查，對闖禍的遊客處以行政罰款處罰，以及批評教育

3名女遊客遭網友網友撻伐後，錄影片致歉，「我和我的親屬公然辱罵了牧民，事發後我們深感自責，在此，我們向被辱罵的群眾公開道歉，也請廣大網友原諒。」

多名到內蒙古呼倫貝爾旅遊的遊客，將車停在陳巴爾虎旗公路邊的草原上，牧民見狀上前勸...
多名到內蒙古呼倫貝爾旅遊的遊客，將車停在陳巴爾虎旗公路邊的草原上，牧民見狀上前勸離，而遊客不但不聽，還辱罵牧民。(視頻截圖)

致歉影片一出，網友卻不領情，「看了影片那叫道歉嗎？就是拿著一張紙在那唸上面的字」、「現場那個囂張樣，也就是給輿論低個頭，沒啥用」。

陳巴爾虎旗林草局工作人員稱，為保護草原，車輛不能停到公路邊的草原上，且沿路都有提示牌提醒遊客和司機；為了方便遊客旅遊，公路沿線有很多免費停車場供遊客停車，但仍有遊客不遵守這一規定。

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