我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

「贛南王」史文清受賄近2億人民幣 被判死緩

記者賴錦宏／綜合報導
贛州市委書記史文清(右)被控受賄人民幣1.95億多元，並且非法持有槍枝，在浙江寧波被判死緩。(視頻截圖)
贛州市委書記史文清(右)被控受賄人民幣1.95億多元，並且非法持有槍枝，在浙江寧波被判死緩。(視頻截圖)

前江西省委常委、贛州市委書記史文清被控受賄人民幣1.95億多元(約2872萬美元)，並且非法持有槍枝，在浙江寧波被判死緩。法院稱，史文清具有坦白情節，認罪態度較好，積極退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，因此判死緩。

據央視新聞，68歲的「贛南王」史文清2020年就落馬，此前曾被江西三名商人公開實名向中央紀委舉報，指其索賄受賄過億元的黃金或現金，還指他有「亂倫性癖好」，多次強姦親侄女，包養多名情婦。

寧波市中級人民法院審理查明，2003年至2020年5月，史文清利用擔任哈爾濱市委副書記、副市長，江西省委常委、贛州市委書記，江西省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在融資貸款、國有土地使用權取得、工程承攬等方面提供幫助，直接或通過親屬收受他人給予的財物共計折合1.95億餘元。 2004年，史文清將從他人處獲取的一枝手槍交給其親屬保管，經鑑定，該手槍系制式槍枝。

寧波市中級人民法院認為，史文清身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪；史文清違反槍枝管理規定，非法持有槍枝，其行為構成非法持有槍枝罪。史文清受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。鑑於其到案後能夠如實供述全部犯罪事實，主動交代辦案機關未掌握的部分犯罪事實，具有坦白情節，認罪態度較好，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂作出上述判決。

另據中國經濟周刊報導，史文清被查當天晚上，很多人聽見了陣陣爆竹聲，還有人看見了贛州城里江邊上絢爛的焰火。一些人提前聽見風聲， 準備了鞭炮和焰火；有人來不及準備， 第二天一大早就迫不及待地去買來補放。

貸款 融資

上一則

長新冠折磨香港女童 每天短暫失明30秒

下一則

香港審判最大涉國安案件 將不設陪審團

延伸閱讀

亞歷鮑德溫不慎射殺女攝影師 驗屍報告：出於意外

亞歷鮑德溫不慎射殺女攝影師 驗屍報告：出於意外
前江西贛州書記史文清 受賄近2872萬美元 被判死緩

前江西贛州書記史文清 受賄近2872萬美元 被判死緩
渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流

渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流
滿地都是垃圾袋 涉殺紐約華裔外賣郎嫌犯凌亂房間曝光

滿地都是垃圾袋 涉殺紐約華裔外賣郎嫌犯凌亂房間曝光

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞