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農村小弟變賭博大亨 「佘」望致富 攜4萬赴菲削千億

中國新聞組／北京16日電
華裔商人佘志江據傳是「KK園區」物主之一。（取材自華商在線）
華裔商人佘志江據傳是「KK園區」物主之一。（取材自華商在線）

強摘受害者器官，再把屍體拋入公海…KK園區成為令人聞風喪膽的「人口販賣市場煉獄」，同時也讓KK園區物主之一、出身貧困農村卻又迫害貧困受害者的華裔商人佘志江躍上媒體版面。佘志江如何從農村小弟，晉升賭博大亨，再成為涉及人口販賣的犯罪首腦，黑暗背景遭起底。

華商在線報導，佘志江過去被包裝成谷底翻身、熱中慈善的成功商人，自稱1982年出生的佘志江，稱不想像家族成員和祖父輩一樣終生務農，14歲時跑到桂林和小姑姑學習裁縫，之後又學起開農車、修機車、推銷洗髮精、做保安、做直銷、當廚師，以及擺地攤賣賀年卡與開按摩店等技能與工作。

佘志江聲稱在那段「草創」的日子裡體會到做生意的樂趣，也把膽子做大了，因此在看到網路於中國萌芽時，立即成立遊戲公司，由親戚做程式開發，自己當起銷售業務。然而，他過沒多久又從熟識的網友口中得知「去東南亞做遊戲開發能賺大錢」，且聽完就心一橫，只帶著人民幣4萬元（約5905美元）前往菲律賓「創業」，而連英文字母都不知道有幾個的他，短短幾年就海削千億。

財新周刊曾報導，佘智江之後逐漸高調，並且用上佘倫凱等多個化名，戴上了柬埔寨湖南總商會等11個社團的榮譽會長或創會會長頭銜，包括香港緬中友好協會永遠榮譽會長，還一度擔任中國僑聯轄下的中國僑商聯合會常務副會長，登上了「中國僑商」雜誌的封面。2018年11月，他受到菲律賓總統杜特蒂的邀請，參加招待習近平的歡迎晚宴。

另有報導指稱，事業有成的佘志江曾將財富回饋給湖南老家與發跡地菲律賓、柬埔寨與緬甸等地，成為聲名遠播中國和東南亞的大善人。

不過，隨著KK園區的黑幕接連被爆出，佘志江的良心商人、人生贏家的鍍金至此剝落殆盡。

東南亞 緬甸 字母

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