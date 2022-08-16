強摘器官 緬甸「KK園區」主嫌在泰落網將遣中

佘智江在出席公開活動時，多使用「佘倫凱」的名字。（取材自微博）

中國重拳打擊跨境網路賭博，繼澳門周焯華後，又有網路博彩大亨落網。亞太國際控股集團董事局主席佘智江，同時也是緬甸 「KK園區」物主之一，因涉嫌運營非法跨境賭博在泰國 被捕，將被引渡回中國。「KK園區」據傳是人口販運最終站，據稱有千人遭活摘器官、棄屍海底。網友表示，「比被騙到柬埔寨慘」。

緬甸「KK園區」被指是東南亞 詐騙產業鏈的最終站，除了詐騙外，園區內還從事人口、器官買賣。遭販賣到這裡的受害者已經沒有轉賣價值，甚至還有人被強摘器官，手術結束後將屍體丟棄大海中，器官被交易到其他國家。

據悉，佘智江曾被捧為東南亞僑領，擔任過中國僑商聯合會常務副會長，在柬埔寨、緬甸和菲律賓建立網路賭博集團，包括在緬泰邊境興建巨型賭城，對外聲稱是「一帶一路」項目，但遭中方嚴詞否認。

根據曼谷郵報報導，擁有柬埔寨國籍的佘智江（40歲，又名佘倫凱）在泰國落網。泰國警方稱，佘智江上周三被捕，由移民局拘留，正等待將其引渡回中國的申請。

根據國際刑警組織發出的紅色通緝令稱，2018年1月至2021年2月，犯罪團夥頭目佘智江與他人串通註冊公司，研發網路賭博平台，設立紅樹林、易購、易優國際等網路賭博網站，招募賭徒33萬人。佘智江獲得的不法收入共高達1.5億人民幣（約2224萬美元），已全數轉移到境外。

佘智江1982年出生於湖南邵陽，後輾轉至桂林，再之後赴菲律賓從事網路賭博，旗下項目包括位於馬尼拉的「亞太水療」。2014年，佘智江因在菲律賓開設非法彩票業務，被山東省某法院定罪（佘未到場），同案八名疑犯被重刑。自此，他一直被中國列為逃犯。

2014年，佘智江高調宣布斥資150億美元，在緬甸發展「亞太新城」。根據規畫文件，亞太新城位於緬、泰接壤的克倫邦州的水溝谷，占地18萬畝，是一座匯集「科技、賭博、娛樂、旅遊、文化、農業」的「智慧城市」，依託「中泰緬經濟走廊」，力圖成為「一帶一路建設中的示範性旗艦項目」。

報導稱，亞太新城其實是用於承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨西哈努克港等遷移過來的網路賭博行業，內有多家線上博彩公司，向中國為主的客戶推薦、運營網路賭博遊戲。