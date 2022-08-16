知名早教機構一夜關閉重慶7門店 上萬元課費沒法退

知名早教機構金寶貝突然宣布關店。(取材自紅星新聞)

中國知名兒童早教連鎖品牌「金寶貝」重慶7家門店，近日被爆一夜之間全部關店。金寶貝重慶中心微信 公眾號表示，最近引資失敗，7家校區將暫停運營，依法進行破產 清算，有家長購買上萬元課程，找上門也無法退費。而除了重慶，近期河南、湖北等地的「金寶貝」也出現突然停課、關店的情況。

紅星新聞報導，金寶貝重慶中心微信公眾號發布的「致家長書」中表示，最近引入新資本過程中，新資方對今後的運營失去信心，自2022年8月12日起，金寶貝重慶7家校區將暫停運營，暫停教學服務。有不少家長表示，金寶貝重慶7月在做課程促銷，才剛剛購買價值上萬元的課程。

金寶貝重慶中心工作人員表示，現在沒辦法退費。不僅如此，該工作人員還稱，自己的工資也被金寶貝重慶拖欠著。

「一開始是通知放高溫 假，後面又讓我們去簽轉校協議，還沒來得及簽，就通知我們金寶貝破產了。」從2020年開始，家長歐寒的兩個孩子就一直在金寶貝新光里店上早教課，前前後後充值數萬元。2022年7月底，歐寒收到金寶貝放高溫假的通知，假期持續到8月14日，「往年並沒有放高溫假的情況。」

金寶貝老師13日時對外宣傳教師「集體休假」。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

高溫假還沒放完，8月9日晚，歐寒突然收到金寶貝老師的電話，通知她新光里店要關店，需要簽轉校協議轉到其他門店。歐寒說，收到轉校通知時，她以為只是這一個門店經營不下去了，沒想到情況更糟糕。

8月11日，還沒來得及簽字轉校的歐寒，又收到金寶貝老師的通知：「金寶貝破產了」。歐寒感到十分突然，此前購買的課程包還有90節課沒有上，價值約1萬元，剩下的課時費怎麽辦？

有家長表示，自己不想轉課到其他機構，要求金寶貝重慶退回剩餘課時費時，卻面臨著退費無門的情況。