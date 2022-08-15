蘇州女子穿和服拍照 被警察以「尋釁滋事」罪帶走

穿著和服在蘇州淮海街上的coser女孩。（取材自coser微信）

中國一名女子日前身穿和服到蘇州著名的日式風情商業街擺拍，但被巡邏的警察 怒罵不准她穿和服拍照，最後並以「尋釁滋事」強行拉走，到警局偵訊五小時後才獲釋。該女子事後委屈還原事發經過，中國媒體人胡錫進也聲援她。

根據網傳視頻顯示，穿和服的女子coser對前來制止拍照的警察說：「我們是來拍照的」。警察口氣強硬地說：「如果你穿漢服來，我絕對不這樣說，對不對？但是你穿和服，作為一個中國人來說，你是中國人，你是中國人嗎」？未久，coser被以涉嫌尋釁滋事被警察強行拉走。

coser本人事後在網上還原經過稱，事情發生在8月10日，蘇州淮海街。不是網傳的什麼紀念日、紀念館。當時換了小舟潮的浴衣cos服，想還原夏日重現漫畫中潮最後和慎平端著章魚小丸子的那一幕，在街的另一頭拍了兩張，之後和攝影去排隊等章魚小丸子的時候被警察圍了然後帶走了。理由是涉嫌尋釁滋事，一共花了五個小時左右，經過包括先前說的教育、筆錄、查勘手機 所有內容、刪照片、拍照、沒收和服。隔天凌晨1時離開，人沒事。

她說，「如果你想聽的話是以下內容我也可以說給你聽：對不起我不應該不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，這是一件不對且很危險的行為。傷害了民族情感我感到非常抱歉」。

她表示，「占用公共資源真的很抱歉，不想因為這件事情再受注目了，也感謝各位朋友的關心。我知道事情本身就比較有爭議，我們無法改變他人的想法，也無力去改變什麼。人們也只願意相信他們所願意相信的。希望不要再繼續傳播這件事了，謝謝」。

胡錫進聲援女孩

環球時報前總編輯胡錫進稱，蘇州淮海街是日式風情街，員警如果僅僅因為女孩穿和服，就將其強制帶走，並且後面還跟著對她「尋釁滋事」的治安處理，於法無據。蘇州是中國最開放的城市之一，不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本 軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。

但現實中，中日關係持續緊張，日本變本加厲地推進反華路線，配合美國遏制中國，強烈刺激了中國公眾對日本的反感情緒，這一切構成了當下人們看待和服的特殊心理背景，和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號，穿和服者有時確有可能給其自身和所處場所製造一些不確定性。