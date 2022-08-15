天然氣「高貴」 多國發電廠改用「較髒」較便宜燃料

天然氣價格昂貴又難取得，對於能源飢渴的買家來說，較便宜但沒那麼清潔的燃料替代品愈發具有吸引力。示意圖。（美聯社）

由於昂貴的天然氣 沒有降價跡象，且愈來愈難以取得，對於能源飢渴的買家來說，較便宜和較「髒」的燃料替代品變得愈來愈具有吸引力。

亞洲液化天然氣價格現在大約是每百萬英熱單位50美元。S&P Global Commodity Insights的數據顯示，在能源當量基礎上，8月初的天然氣價格約為柴油的兩倍，高硫燃料油和煤炭的價格更低。

能源諮詢公司FGE，歐洲的情況類似，天然氣價格大約為60美元，至少是高硫燃料油和丙烷價格的三倍。

天然氣已經成為最熱門的商品，因為歐洲管道天然氣和亞洲液化天然氣的重要來源國俄羅斯繼續控制供應。隨冬天迫近，供應不足的現象料將惡化。與此同時，價格飆升也使一些國家買不起天然氣。結果是所有買家都愈來愈關注替代燃料。

FGE煉油總監Steve Sawyer說：「由於擔心冬季供應可能變得非常緊張，各國政府最近已宣布，將允許發電廠燃燒更多的燃料油和煤炭。 如果（電廠）有燒天然氣以外燃料的彈性，我們懷疑已加以運用。」

國際能源署（IEA）預計工業用戶和發電廠將轉用石油 為燃料，上周四將全球石油需求增長預測上調每日38萬桶，到每日210萬桶。IEA表示，促使上修的額外需求「絕大多數集中」在中東和歐洲。

在亞洲，發電設施能轉換使用天然氣或燃料油的國家，包括巴基斯坦和孟加拉在內。

Wood Mackenzie首席顧問Max van der Velden表示，巴基斯坦和孟加拉「有巨大的石油發電能力，並面臨嚴格預算 限制，無法繼續購買昂貴的液化天然氣。他們正試圖使用燃料油，來保持電廠正常運轉並避免嚴重的經濟壓力」。

減少採用天然氣是全球推動清潔能源的一大挫折。許多國家改用天然氣，作為脫碳努力的一部分，因為它是最清潔的化石燃料。從煤炭到液體燃料等替代品將使各國更難實現氣候目標。