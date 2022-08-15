我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

女騎士張家界墜亡 百人迎她回家…丈夫：她也是值了

中國新聞組／北京16日電
義務救援隊迎接隊友賀妃回家。（取材自紅星新聞）
義務救援隊迎接隊友賀妃回家。（取材自紅星新聞）

8月8日，湖南張家界市舉辦的張家界天門山「天路」自行車挑戰賽，湖南冷水江市的33歲女騎手賀妃，在下山返程途中意外墜崖死亡。賀妃的遺體14日被送回家，來自冷水江、新化、邵陽及附近多個縣市的騎友和跑友、義務救援隊、冬泳協會等數百人守候迎接，賀妃的丈夫朱先生說，這讓他和家人非常感動，「她也是值了！」

紅星新聞報導，賀妃是湖南冷水江市人，報名參賽時填報的是「冷江騎樂無窮俱樂部」。她與朱先生於2009年元旦結婚，有三個孩子，老大12歲、老二10歲、老三才7歲。

來源：YouTube

朱先生介紹，婚後賀妃一直在家照顧老人孩子，「我父母身體都不是很好，全靠她照顧」。

朱先生說，妻子喜歡跑步，四年前開始騎自行車，也經常參加各種比賽。但到張家界天門山參加比賽，還是第一次。朱先生說，妻子是個比較沉穩的人，運動時會做好安全保護措施。

事發後，有現場騎友先給他打電話，之後賽事組委會也有人聯繫到他，安排家屬到當地處理後事。家屬與賽事組委會達成一次性補償家屬45萬元（人民幣，下同，約6.6萬美元）的協議，另有50萬元意外保險理賠金。

朱先生說，妻子去世給他們一家帶來沉重打擊，除了三個年幼的孩子需要撫養，賀妃的父母也需要贍養。但考慮遺體不宜長期存放、風俗習慣、老人心願等諸多因素，朱先生表示接受補償協議，以便妻子早日入土為安。

來自冷水江的跑友「文文」在朋友圈發布「周日大跑合影悼念隊友賀妃」的視頻並留言稱：「親愛的飛飛，辛苦啦！你太優秀、太有天賦，但也太多遺憾，太多不甘，天堂再沒有傷痛、痛苦！感謝你來到我的人生成為我的朋友！一路走好！」

賀妃參賽時的照片。（取材自紅星新聞）
賀妃參賽時的照片。（取材自紅星新聞）

保險

上一則

馬基率團訪台 中駐美大使館：中方將對美國反制

下一則

曾處理菲人質事件 香港前保安局長李少光73歲離世

延伸閱讀

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網
真有錢…2.46萬美元愛馬仕腳踏車 上海一下售罄

真有錢…2.46萬美元愛馬仕腳踏車 上海一下售罄
維權遊民？洛市迴聲公園圍欄 遭成群自行車騎士推倒

維權遊民？洛市迴聲公園圍欄 遭成群自行車騎士推倒
同事一個擁抱 湖南女子竟骨折了 雙方還鬧上法院吵賠償

同事一個擁抱 湖南女子竟骨折了 雙方還鬧上法院吵賠償

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網