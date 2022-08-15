我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

四川山洪／聽見「洪水的聲音」提醒逃命 但遊客慢吞吞

中國新聞組／北京15日電
龍漕溝的警示標誌。（取材自四川省彭州市龍門山鎮人民政府官方微信號「山水龍門」）
龍漕溝的警示標誌。（取材自四川省彭州市龍門山鎮人民政府官方微信號「山水龍門」）

因為連日高溫的關係，龍門山鎮龍漕溝吸引大批遊客無視「禁止下水」告示與管理員勸離，依舊戲水乘涼。山洪未爆發時，下遊水位只到人的大腿，河床上有人在燒烤，也有人搭帳篷，當上游遊客聽見「洪水的聲音」一路狂奔示警時，有些遊客很快就撤離，但還有些遊客卻慢悠悠地收拾物品，「慢慢收拾東西的人就被沖走了」。

來源：YouTube

鳳凰Times報導，楊倩倩一家在下午3時30分左右到達事發水段的。剛下水幾分鐘，洪水就驟然而至。她通濟鎮的朋友孫皓連從小在那邊生活，所以聽得出來洪水的聲音。事後她才意識到，洪水從上遊沖下來時，其實發出了急促響亮的「轟隆隆的聲音」。但只有有經驗的人，才能提前判斷出來。

就在孫皓連大喊「洪水來了，快上岸」後，楊倩倩急忙去深水處拉女兒，接著又去拉朋友的孩子。不到30秒，洪水就沖下來，淹到她的膝蓋位置。拉著孩子們上岸的時候，她已經難以站穩，兩個孩子的鞋子都沖掉了。

楊倩倩上岸的方向是對岸，對岸山坡是荒林距離較陡，距離她當時的位置只有四米。情急之中，她做出了正確的選擇上岸，「如果我們反方向跑的話，今天也肯定就沒命了」。 

海報新聞報導，成都人何先生也聽到了「洪水的聲音」，下午3時29分，他突然聽到一聲轟隆隆的巨響，開始他以為是發生地震，便站到河邊觀察，隨後他和同伴便看到污濁的洪水從上遊迅速沖了下來。 原本只沒過腳背的清水瞬間漲到一人多高。 

原來走往上遊去花費了十幾分鐘，下來時一路狂奔，大約兩三分鐘就到了下遊親戚同事休息的地方，有的同事鞋子都跑掉了，腳底受傷也不敢停留。才到下遊十多秒鐘，上遊的洪水就來了。

椒點資訊指出，山洪前，管理員胡敏曾勸離遊客，他連著喊「快要漲水了，你們快跑」，胡敏還說：「我給你們跪下了」，但多數遊客並不放在心上，也未離開河道。

至於為什麽會突然襲來這麽大的洪水，楊倩倩說，下午1時多曾收到短信，稱都江堰發生3.2級地震，有可能是上遊地震引發的洪水。但這並非事實，官方通報中，確認此次洪水為「山洪」。

龍漕溝是未開發風景區，周邊設有警告標誌、防護網，禁止遊客下水，但仍有許多平台推薦...
龍漕溝是未開發風景區，周邊設有警告標誌、防護網，禁止遊客下水，但仍有許多平台推薦遊客來此避暑遊玩。(取材自上游新聞)

洪水 地震 高溫

上一則

四川山洪／平台稱「避暑勝地」憾事發生才屏蔽推薦帖

下一則

四川山洪／受困15分鐘 父以背擋水想拋兒上岸 傳父獲救兒罹難

延伸閱讀

南加內陸大規模泥石流 洪水吞沒高速公路 7人被困

南加內陸大規模泥石流 洪水吞沒高速公路 7人被困
擋不住…四川突發山洪沖走遊客 已知7死多人失蹤

擋不住…四川突發山洪沖走遊客 已知7死多人失蹤
加州死亡谷「罕見風暴」洪水已退 重建需要時間

加州死亡谷「罕見風暴」洪水已退 重建需要時間
韓半島暴雨 80年來最嚴重水災 南韓至少8死

韓半島暴雨 80年來最嚴重水災 南韓至少8死

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網