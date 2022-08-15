四川山洪／聽見「洪水的聲音」提醒逃命 但遊客慢吞吞

龍漕溝的警示標誌。（取材自四川省彭州市龍門山鎮人民政府官方微信號「山水龍門」）

因為連日高溫 的關係，龍門山鎮龍漕溝吸引大批遊客無視「禁止下水」告示與管理員勸離，依舊戲水乘涼。山洪未爆發時，下遊水位只到人的大腿，河床上有人在燒烤，也有人搭帳篷，當上游遊客聽見「洪水 的聲音」一路狂奔示警時，有些遊客很快就撤離，但還有些遊客卻慢悠悠地收拾物品，「慢慢收拾東西的人就被沖走了」。

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鳳凰Times報導，楊倩倩一家在下午3時30分左右到達事發水段的。剛下水幾分鐘，洪水就驟然而至。她通濟鎮的朋友孫皓連從小在那邊生活，所以聽得出來洪水的聲音。事後她才意識到，洪水從上遊沖下來時，其實發出了急促響亮的「轟隆隆的聲音」。但只有有經驗的人，才能提前判斷出來。

就在孫皓連大喊「洪水來了，快上岸」後，楊倩倩急忙去深水處拉女兒，接著又去拉朋友的孩子。不到30秒，洪水就沖下來，淹到她的膝蓋位置。拉著孩子們上岸的時候，她已經難以站穩，兩個孩子的鞋子都沖掉了。

楊倩倩上岸的方向是對岸，對岸山坡是荒林距離較陡，距離她當時的位置只有四米。情急之中，她做出了正確的選擇上岸，「如果我們反方向跑的話，今天也肯定就沒命了」。

海報新聞報導，成都人何先生也聽到了「洪水的聲音」，下午3時29分，他突然聽到一聲轟隆隆的巨響，開始他以為是發生地震 ，便站到河邊觀察，隨後他和同伴便看到污濁的洪水從上遊迅速沖了下來。 原本只沒過腳背的清水瞬間漲到一人多高。

原來走往上遊去花費了十幾分鐘，下來時一路狂奔，大約兩三分鐘就到了下遊親戚同事休息的地方，有的同事鞋子都跑掉了，腳底受傷也不敢停留。才到下遊十多秒鐘，上遊的洪水就來了。

椒點資訊指出，山洪前，管理員胡敏曾勸離遊客，他連著喊「快要漲水了，你們快跑」，胡敏還說：「我給你們跪下了」，但多數遊客並不放在心上，也未離開河道。