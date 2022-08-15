四川山洪／受困15分鐘 父以背擋水想拋兒上岸 傳父獲救兒罹難

父子被洪水圍困在石頭上。(視頻截圖)

四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪，遊客走避不及造成7死8傷。一對父子被困引發關注，倖存者還原驚魂一刻，稱男子用後背擋水保護兒子，堅持15分鐘後，最終被捲入洪水 。絕望的父親曾嘗試將孩子往岸上拋，但未成功。拍視頻者發聲，「我們也很想去救」。影片曝光，網友紛祈禱這對父子能脫困。但最後傳出僅男子獲救，而孩子已經遇難。

來源：YouTube

綜合媒體報導，遊客劉先生說，原本水流很小，不過一、二十秒的時間，水量突然變大。遊客小五回憶 ，現場人很多，大家聽到「快跑」就往山上爬，爬上去約5秒後山洪就沖了下來。

山洪發生後，一段視頻引發網友熱議，一對父子被困於山洪之中，父親抱著孩子坐在一塊石頭上待援，但洶湧的水勢讓父子倆進退不得，該男子只能用背擋住洪水，緊緊抱住孩子。兩人在水中堅持了15分鐘，在另一段視頻中，洪水已沒過父親的肩膀，最終父子二人被洪水捲走。

有目擊者指出，這一幕確實發生在龍漕溝，「水位是一下子漲起來的，因此周圍的人事前也沒有防備」。目擊者說，當時她和朋友一起跑到了岸邊高處的一片玉米地，隨後就看到距離他們不到50米的地方，有一對父子被困在山洪中，「他們所在的位置處在密林邊上，跑不上去，想往河另一側跑，卻被困在山洪裡」。 父子被洪水衝走。(視頻截圖)

視頻顯示，洪水中央，爸爸緊緊地抱著光著上身的兒子，小男孩恐懼的左顧右盼著，這個父親卻連頭都沒有轉，一直看著孩子，大概在努力安撫自己的寶貝，讓他不要害怕吧。

看到有人被困，該目擊者和男友拿著搭天幕用的桿子去救人，但過去的路上是密林，他們穿不過去。父子在水中支持了15分鐘後，就在最後時刻，她看到被困的父親做出了將孩子往岸上拋的動作，但當時父親已經失去平衡，孩子還是掉入水中。 山洪現場「勇父緊抱子」待救太震撼，倖存者還原驚魂一刻。(視頻截圖)

看到兩人被水衝走，目擊者的男友想衝到下游接住大人、孩子，但水太渾濁，根本看不到孩子在哪裡。目擊者說，孩子的媽媽也在她們附近，她哭得幾乎暈厥過去，需要別人扶著才能站起來。

這段視頻的原拍攝者事後回應，她稱當時父子倆不是不跑而是跑不贏，一切都發生得太快所有人都還未反應過來。已經上岸的人看到這個畫面也非常揪心，都有想去救人的心思但卻無能為力。