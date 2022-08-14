在青海摘瀕危「水母雪兔子」 網紅遭調查

網紅發視頻稱，「青藏雪蓮花，原生態海拔5000多米真實採摘」，並將一朵植物從石縫中連根拔起，向著鏡頭展示。（視頻截圖）

一個名為「西伯利亞狼」的網紅，在直播中，採摘青海的「雪兔子」。由於該植物屬於國家二級保護植物，相關部門已介入調查。

澎湃新聞報導，視頻中，該主播發視頻稱，「青藏雪蓮花，原生態海拔5000多米真實採摘」，並將一朵植物從石縫中連根拔起，向著鏡頭展示。該植物疑為國家二級保護植物「水母雪兔子」。

據「國家重點保護野生植物名錄」，水母雪兔子為二級保護植物，明令禁止採挖。有認證為「中國植物學會科學傳播工作委員會成員」的博主在該微博 下評論說，「有朋友問他，如何避免採到國保植物？答案是，啥野生植物都不要採」。

首都師範大學副教授、植物學博士顧壘曾表示，水母雪兔子主要在海拔四、五千米的青藏高原生存，是一種極端環境下的野生植物，主要生長在高山流石灘上，「因為數量稀少，我們科考時連標本都不捨得採」。

網路主播或明星涉嫌採摘瀕危植物並非首例。2020年7月，擁有300餘萬粉絲的美食 博主，「野食小哥」曾發布一條視頻，畫面中他爬上高山流石灘，採摘了瀕危植物「水母雪蓮花」（水母雪兔子），與泡麵同煮而食。

2020年9月，在綜藝節目「極限挑戰」中，多位嘉賓前往高原採摘雪蓮。網友指出，他們採摘的「雪蓮」是國家二級珍稀植物水母雪兔子。