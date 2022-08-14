沒穿衣自由？女Coser穿日式浴衣 被指尋釁滋事抓入警局

女Coser穿日式浴衣被抓入警局，遭動手扯衣罵：穿漢服絕不會這樣。（取材自推特）

微博上一則貼文引起關注，一名網友說，自己穿著日本 浴衣在街頭拍攝cosplay視頻時，竟被警方以「尋釁滋事罪」帶進警局，沒收衣服、刪了照片，還要寫500字檢討。女網友說，「真的很失望，原來我從來沒有穿衣自由、言論自由」。

綜合媒體報導，視頻中，女網友cosplay動漫人物小舟潮，穿著日本浴衣和朋友拍視頻，被這名警察 攔下帶到街角大罵，「如果妳今天穿漢服來，我絕對不會這樣說，但是妳穿的是和服。對一個中國人來說，妳是不是中國人？妳是中國人嗎？」女網友問警察，「你可以這樣大聲對我吼嗎？」警察繼續回嗆，「可以！」接著稱她們犯了尋釁滋事罪，動手拉扯，當場撕破女coser的浴衣將她帶回訊問。

女網友表示，警察的理由是尋釁滋事，進去威逼利誘的先沒收手機 ，查看手機裡的所有內容包含照片、聊天紀錄，給她拍照，沒收了衣服，刪除了拍好的片，還要寫500字檢討。

女網友在網上發文說，「我現在感覺自己好像沒有人格尊嚴一樣，之後警察還打電話到攝影（師）的學校，讓學校教育一下。警察說我這個行為肯定是不對的，我很無力，我說白了就是喜歡二次元、喜歡日本文化、喜歡歐洲文化，我也喜歡中國傳統文化，我喜歡多元文化，我喜歡看動漫，我喜歡任何一樣東西有錯嗎？」「請問穿一個衣服在街上走，就是尋釁滋事了？」