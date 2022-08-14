登熱搜 淫穢漫畫App誘學生充值 金額高達上億元

公安部組織15個省區市警方成功打掉一個搭建運營淫穢色情漫畫App牟利的犯罪集團。(視頻截圖)

「淫穢漫畫App 充值金額高達上億元」的話題近日登上熱搜，據央視網微博 消息，公安 部組織15個省區市警方開展集中收網，成功破獲一起傳播淫穢物品案，打掉一個搭建運營淫穢色情漫畫App牟利的犯罪集團。

每日經濟新聞報導，在此次行動中警方發現，該款淫穢漫畫App會員充值達百萬餘筆，充值金額高達上億元人民幣，犯罪集團打著動漫的幌子，引誘學生群體充值瀏覽，嚴重損害青少年的身心健康。

另據新華網微博報導，日前在公安部治安管理局指揮部署下，15個省區市公安機關開展集中收網，成功破獲一起傳播淫穢物品牟利案，打掉一個搭建運營淫穢色情漫畫App牟利的犯罪集團，抓獲64名成員，摧毀六款淫穢漫畫App，查凍涉案資金5100餘萬元，實現對案件人員鏈、技術鏈、資金鍊「全鏈條」打擊。

據報導，去年年初，黑龍江省牡丹江市公安局愛民分局民警工作中發現，轄區居民宋某明為一款涉嫌傳播淫穢物品的App做代理推廣。公安部將該案列為部督案件，黑龍江成立省市兩級專案組，抽調多警種骨幹力量全力開展破案攻堅。

在公安部統一指揮下，26個抓捕小組迅速行動，包括該犯罪團伙的組織者、管理者和主要代理人員在內的64名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施，現場扣押現金1100萬元，凍結涉案資金4000餘萬元、比特幣700個，該傳播淫穢物品牟利案成功偵破。