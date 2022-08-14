江蘇男欠錢不還…12隻寵物貓被法拍抵債

被拍賣的貓咪。(取材自紅星新聞)

「500元一隻的金吉拉、600元一隻的金虎斑貓……」，江蘇省張家港市人民法院近日拍賣 12隻貓咪，引起網友關注；裁判文書顯示，黃某欠季某貨款8萬元卻不執行，法院裁定拍賣黃某的寵物貓，起拍價從500元到2000元不等，將在8月26日進行第一次法拍，網站顯示已有人報名。

紅星新聞報導，判決書顯示，季某兒子付款給黃某8萬1250元用於購買種貓，之後黃某未購買貓，為此黃某退還季某兒子1250元，並承諾於2022年2月1日前還清8萬元，之後黃某未歸還任何款項給季某兒子；季某兒子將上述對黃某的債權轉讓給季某，隨後季某將黃某起訴。

可季某勝訴後並未拿到欠款，江蘇省張家港市人民法院執行裁定，查封了被執行人黃某所有的13隻寵物貓，並依照規定拍賣。

拍賣公告上顯示，這是平台第一次對寵物進行法拍，共有12隻貓作為標的物進行拍賣，「還有一隻沒有拍賣，具體原因不清楚。」其透露，這些貓在季某家中，季某有養貓經驗，目前由他看管餵養。

此次寵物貓的拍賣價格為從500元到2000元不等，若流拍後再次拍賣或變賣，則按首次拍賣保留價的80%確定拍賣或變賣保留價。

據報導，查封財產清單上有貓的品種和年齡，網頁上也寫明了貓的性別，卻沒有貓的體檢報告，有網友對貓的健康狀況表示擔憂，網拍協作方工作人員表示，他們沒有對貓咪進行過檢查，「包括是否疫苗 、絕育等都不清楚，已知的信息全部都已經寫上去了，沒有寫的我們不知道。」