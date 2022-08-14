我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

江蘇男欠錢不還…12隻寵物貓被法拍抵債

中國新聞組╱綜合報導
被拍賣的貓咪。(取材自紅星新聞)
被拍賣的貓咪。(取材自紅星新聞)

「500元一隻的金吉拉、600元一隻的金虎斑貓……」，江蘇省張家港市人民法院近日拍賣12隻貓咪，引起網友關注；裁判文書顯示，黃某欠季某貨款8萬元卻不執行，法院裁定拍賣黃某的寵物貓，起拍價從500元到2000元不等，將在8月26日進行第一次法拍，網站顯示已有人報名。

紅星新聞報導，判決書顯示，季某兒子付款給黃某8萬1250元用於購買種貓，之後黃某未購買貓，為此黃某退還季某兒子1250元，並承諾於2022年2月1日前還清8萬元，之後黃某未歸還任何款項給季某兒子；季某兒子將上述對黃某的債權轉讓給季某，隨後季某將黃某起訴。

可季某勝訴後並未拿到欠款，江蘇省張家港市人民法院執行裁定，查封了被執行人黃某所有的13隻寵物貓，並依照規定拍賣。

拍賣公告上顯示，這是平台第一次對寵物進行法拍，共有12隻貓作為標的物進行拍賣，「還有一隻沒有拍賣，具體原因不清楚。」其透露，這些貓在季某家中，季某有養貓經驗，目前由他看管餵養。

此次寵物貓的拍賣價格為從500元到2000元不等，若流拍後再次拍賣或變賣，則按首次拍賣保留價的80%確定拍賣或變賣保留價。

據報導，查封財產清單上有貓的品種和年齡，網頁上也寫明了貓的性別，卻沒有貓的體檢報告，有網友對貓的健康狀況表示擔憂，網拍協作方工作人員表示，他們沒有對貓咪進行過檢查，「包括是否疫苗、絕育等都不清楚，已知的信息全部都已經寫上去了，沒有寫的我們不知道。」

被拍賣的貓咪。(取材自紅星新聞)
被拍賣的貓咪。(取材自紅星新聞)

拍賣 疫苗

上一則

兩岸傳真╱中國想融合發展 給台灣民眾不說話的自由吧

下一則

登熱搜 淫穢漫畫App誘學生充值 金額高達上億元

延伸閱讀

中氣象專家：今年夏天 近61年來最熱

中氣象專家：今年夏天 近61年來最熱
灣區法拍屋增加 意味房市回歸正常

灣區法拍屋增加 意味房市回歸正常
房屋法拍率飆 專家疑數據有誤

房屋法拍率飆 專家疑數據有誤
父子一台車 江蘇男帶6歲兒騎行2000公里

父子一台車 江蘇男帶6歲兒騎行2000公里

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生