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「命是空調給的」 中網友：電費再貴都要開

中國新聞組╱北京14日電
中國多地炎熱難耐。圖為重慶街頭路人躲避陽光的景象。（中新社）
中國多地炎熱難耐。圖為重慶街頭路人躲避陽光的景象。（中新社）

連續高溫讓人要熱化了，而高溫下的電費，更是讓人崩潰。由於家中長期開著空調，不少人電費超出預期，有網友在社交媒體上曬出高額電費，「命要緊，過萬也要開空調」；因應高溫用電需求，南方多地啟動有序用電。

綜合媒體報導，四川省江油市昨天由於空調等用電負荷急劇增加，電網負荷超過設備承載能力，造成110千伏變電站設備故障，溪山美郡、恆豐園、人民醫院、上海城、華麗廣場、魚市口、詩仙路、政務中心等片區受此影響出現停電。

安徽、浙江、江蘇、四川等地用電緊張，多地啓動「有序用電」，要求工業企業錯峰生產、保障民生用電，並發布節約用電倡議書。此外，據南京日報報導，南京發改委10日發布相關倡議，內容提及機關事業單位要帶頭節電、工業企業嚴格科學用電、公共場所與家庭生活需要合理節約用電，空調溫度設定不低於26度。

報導指出，由於炎熱，家中需要長時間開空調。有網友在社交平台貼出家中7月份的電費，少則一兩千，多的五六千，「收到電費的時候都震驚了」。不過實在熱到受不了，有網友說，自己家的電費「月均過萬」，但命要緊，過萬也要開空調，「命都是空調給的」。

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