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地方財政惡化 河南發不出工資 公交停駛 廣東公交減班

中國新聞組／北京14日電
河南鄲城公交宣布停運，引發外界關於地方財政吃緊的揣測。(取材自微博)
河南鄲城公交宣布停運，引發外界關於地方財政吃緊的揣測。(取材自微博)

中國地方政府財政赤字黑洞不斷擴大，繼浙江、上海等地公務員減薪、遼寧省公立醫院拖欠五個月薪水後，河南周口市鄲城縣公交公司自11日晚間起全面停駛，理由是發不出薪資給司機；廣東省惠州市博羅縣也傳出因當地公交企業因經營困難致班次大幅減少，民怨四起。中國地方財政惡化的問題已經浮上檯面。

鄲城縣公交公司11日晚間已停駛，卻遲至12日才發通告，員工坦承公司經營困難，近期因40多輛車沒能上保險且司機排班困難而通知停運。北京青年報引述鄲城公交公司經理巴先生表示，公司發不出工資，但一直在努力借錢保證周轉和給員工們發工資。

第一財經引述該公司一位負責人表示，該公司自負盈虧，「用的都是新能源汽車，現在天氣熱，加上電池衰減，耗電量加大，前段時間縣裡修路，坐車的人少了，收入還不夠繳電費的」。2019年以前曾收到過政府針對新能源汽車的補貼，但近兩三年幾乎沒有再收到過類似補貼。經營狀況陷入困境，不得已作出對應調整。

這並非該公司首次停運，自2020年開始，該公司已有近六次停運，其中三次為疫情原因，二次為經營困難。鄲城這家公交公司成立於1998年，為100%的私營企業。

對此，鄲城縣交通運輸局工作人員表示，他認為，該公交公司的財務困境與自身經營策略存在直接關聯。至於是否存在補貼退坡或拖欠情況，他不能具體回答。

13日早上，鄲城縣交通運輸局工作人員表示線路已經恢復。但鄲城縣公交公司一名工作人員表示，拖欠的工資尚未撥付到位，未來的營運情況仍有不確定性。

另近日廣東省惠州市博羅縣也傳出因當地公交企業遭遇經營困難致減班引發民怨，當地官方表示已擬定補貼方案待審議通過。

南方農村報曾報導，博羅縣2021年GDP達741.46億元，地方一般公共預算收入56.12億元，公交企業仍無法僅靠票款維持經營，原因之一是目前均虧損經營的全縣6家公交企業，依靠國家新能源公交車運營補助才能維持運轉，但該項補助只到2019年，2019年補助資金直到2021年4月才到帳，2022年政策暫未出台，博羅縣公交企業面臨著無由填補運營虧損的窘境。

據香港01在7月報導，遼寧省公立醫院當時已五個月沒發薪，並積欠逾20年養老保險。此外，多個省市如浙江與上海等地公務員陸續傳出減薪二至三成，而公務人員的薪資來自稅收，這表示當地經濟狀況影響到財政收入，導致公務人員減薪。

自由亞洲電台報導，這些事件等於進一步證實中國地方財政惡化的問題已經浮上檯面。

河南鄲城公交12日宣布停運。(取材自微信公眾號@鄲城公交)
河南鄲城公交12日宣布停運。(取材自微信公眾號@鄲城公交)

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