合肥17房企陳情：打擊專業房鬧及惡意維權

合肥17家房地產開發商聯名上書陳情，公開請求當地政府打擊「專業房鬧及惡意維權」。(取材自微博)

中國房地產 市場動盪衍生如爛尾樓等諸多問題，合肥17家房地產開發商聯名上書陳情，公開請求當地政府打擊「專業房鬧及惡意維權」。

從去年起，中國房地產開發商接連面臨財務危機，加上疫情 與房地產監管政策等，市場活絡程度不如以往。即便官方今年以來不斷放鬆相關政策盼刺激消費，但效果仍有限。據每日經濟新聞、中國房地產報報導，近日合肥有17家房地產開發商聯名上書當地政府，盼相關部門關注房地產業面臨的困境，審慎處理，維護房地產市場交易與交付秩序，為房企紓困 解難。

報導引述合肥當地房企人士表示，房企對業主發起維權，在業內尚屬首例，然而這個現象也凸顯，合肥現在業主房鬧現象的確比較嚴重，「此次企業聯名蓋章，目的是向市場中的專業房鬧機構警示。」

報導指出，這份文件上有17家房企的公章，其中多家具國企、央企的背景，還有不少是知名開發商，包括保利、華潤、綠城、龍湖等開發商。

文件指出，有購房者以房屋質量瑕疵問題為由，不接受維修，無故拒收且拒交維修期間的物業費，更索取巨額賠償。這些購房者訴求高度一致，背後可能有「專業房鬧」機構推波助瀾，並形成產業化趨勢，因此懇請合肥政府堅決遏制。

合肥市委宣傳部、合肥市住房保障和房產管理局未正面回應文件所述情况；合肥市住房保障和房產管理局一位工作人員向每日經濟新聞表示，辦公室暫未收到過上述文件，如果情况屬實，後續將進一步處理。