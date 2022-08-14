剛果中資金礦遇襲 4人被殺 2中國人失蹤

在剛果，近年經常傳出中國人在礦區遭襲擊事件。2021年11月，兩名中國人也在當地礦區遭襲擊殺害。此為當時街景資料圖。（取材自南方都市報／俄羅斯衛星通訊社視頻截圖）

剛果民主共和國軍方12日說，該國東北部一處中資金礦，民兵與該國軍隊發生武力衝突，結果四人被殺害，其中一名是剛果士兵，另有兩名中國公民失蹤。

法廣引述法媒報導，剛果伊圖里省（Ituri）的軍隊發言人恩貢果（Jules Ngongo）中尉告訴法新社說，剛果發展合作組織（Codeco）民兵的襲擊目標是蒙格瓦盧（Mungwalu）地區的一處中資金礦，三名剛果雇員在襲擊中被殺害，四名中國公民被劫持為人質，兩人被救出，兩人失蹤，據悉「兩名失蹤者還活著」。

報導指出，剛果民主共和國最近經常有中國人在礦區遭到襲擊，去年11月，兩名中國人同樣在伊圖里地區的Damnable礦區遭到類似的殺害。

報導說，自2017年底以來，黃金資源豐富的伊圖里地區一直受到暴力襲擊；剛果發展合作組織是一個以宗教教派為核心的武裝團體，被認為是剛果東部最致命的團體之一，該組織的民兵除了攻擊平民和士兵外，還攻擊流離失所的人和人道工作者。

這個團體聲稱要捍衛該省倫杜族人的利益，他們同時反對與他們敵對的赫馬族（Hema）和政府安全部隊。

伊圖里地區和鄰近的北基伍省，自2021年5月以來，一直被圍困。這一特殊措施賦予了軍隊和警察 打擊這些武裝團體的充分權力。但這一措施迄今未能阻止民兵對平民的殺戮和襲擊。