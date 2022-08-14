疑感情糾紛 55歲川男墜樓 砸死55歲婦雙亡

四川樂山12日晚傳有人跳樓輕生，圖為事發現場。(取材自極目新聞)

中國新聞組╱北京 15日電

四川省樂山12日晚間傳出一處大廈有人跳樓輕生，多名當地居民聽到一聲巨響，不幸壓死一名路人，兩人當場死亡。13日，樂山市中區公安 分局發布通報，一名男子疑因感情糾紛墜樓，與被砸路人均當場死亡。

紅星新聞報導，12日晚，四川省樂山市西農綜合市場附近居民聽到一聲巨響，還以為是什麼東西掉下來，後來發現是有人跳樓；有網友拍攝影 片，可以看到地上有兩具遺體，周圍有多輛警車到場。

根據警方通報，8月12日晚間8時許，市中區通棉路某小區發生一起墜樓事件，張某華（男，55歲，市中區人）疑因感情糾紛從該小區某單元樓頂樓墜樓，壓死路人周某平（女，53歲，市中區人），經醫護人員現場確認，兩人均當場身亡。

周某平的小叔子指出，大嫂53歲，每天會去事發地附近散步，撿撿廢舊品。該村村支書表示，會幫助協商並開展善後工作。目前案件也在進一步調查當中。