我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

中國首次超過歐洲 成全球第2大貨幣基金市場

疑感情糾紛 55歲川男墜樓 砸死55歲婦雙亡

中國新聞組╱北京14日電
四川樂山12日晚傳有人跳樓輕生，圖為事發現場。(取材自極目新聞)
四川樂山12日晚傳有人跳樓輕生，圖為事發現場。(取材自極目新聞)

中國新聞組╱北京15日電

四川省樂山12日晚間傳出一處大廈有人跳樓輕生，多名當地居民聽到一聲巨響，不幸壓死一名路人，兩人當場死亡。13日，樂山市中區公安分局發布通報，一名男子疑因感情糾紛墜樓，與被砸路人均當場死亡。

紅星新聞報導，12日晚，四川省樂山市西農綜合市場附近居民聽到一聲巨響，還以為是什麼東西掉下來，後來發現是有人跳樓；有網友拍攝影片，可以看到地上有兩具遺體，周圍有多輛警車到場。

根據警方通報，8月12日晚間8時許，市中區通棉路某小區發生一起墜樓事件，張某華（男，55歲，市中區人）疑因感情糾紛從該小區某單元樓頂樓墜樓，壓死路人周某平（女，53歲，市中區人），經醫護人員現場確認，兩人均當場身亡。

周某平的小叔子指出，大嫂53歲，每天會去事發地附近散步，撿撿廢舊品。該村村支書表示，會幫助協商並開展善後工作。目前案件也在進一步調查當中。

成都商報報導，網友拍攝視頻顯示，有兩人趴在地上一動不動，周圍警車燈閃爍；視頻發布者一邊拍一邊感嘆說：「何必嘛，跳啥子樓啊！跳下去把一個無辜的路人壓死了！」網友紛紛感嘆，那名路人實在太倒楣了。

四川樂山12日晚傳有人跳樓輕生，圖為事發現場大樓。(取材自紅星新聞)
四川樂山12日晚傳有人跳樓輕生，圖為事發現場大樓。(取材自紅星新聞)

公安 北京 攝影

上一則

「中秋是洋節」 歷史老師指源自南韓 網友批數典忘祖

延伸閱讀

旅遊勝地敦煌也「靜」了 目前中國封城地區涉及8省區

旅遊勝地敦煌也「靜」了 目前中國封城地區涉及8省區
三亞「靜態管理」後車流稀少 驚見白馬街上跑

三亞「靜態管理」後車流稀少 驚見白馬街上跑
「歡樂頌3」開播換新血 五美攜手度困境

「歡樂頌3」開播換新血 五美攜手度困境
超車肇禍…南加內陸4車追撞 1人當場死亡

超車肇禍…南加內陸4車追撞 1人當場死亡

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生
51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」

51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」