河南女警緝菸 肉身擋車10分鐘 遭拖行5公里亡

白色車輛頂著楊剛宇行駛近10分鐘5公里，楊剛宇拍打駕駛的窗戶，希望對方停車，但對方反而踩油門加速，把楊剛宇甩下車，令她頭部受創身亡。(取材自極目新聞)

河南 省禹州市一名司機拒絕停車配合調查，直接開車撞向一名菸草專賣局緝私大隊女執法人員，拖行近10分鐘5公里左右，導致對方死亡，之後逃離現場。2天後禹州市委宣傳部表示，肇事者逃竄至襄縣後落網。

來源：YouTube

紅星新聞報導，河南禹州市菸草專賣局緝私隊工作人員楊剛宇，11日接到舉報電話，稱一輛車上載有走私假菸。由於情況緊急，因此果斷地採取了行動；她直接截停，但對方拒不配合，開車衝撞楊剛宇，把楊剛宇頂在引擎蓋上拖行近10分鐘5公里左右，導致楊剛宇身亡。

根據監控視頻，8月11日傍晚6時47分，一輛白色的汽車 頂著楊剛宇，曾停車、倒退了兩次，隨後加速向前開去。6分鐘後，這輛車以更快的速度從道路另一側折返，頂著楊剛宇向前疾馳。楊剛宇的女兒小周說，從地圖上看，拖行距離約為3公里。但相關工作人員告訴她，實際上可能拖行了5公里左右。

據報導，當時楊剛宇拍打著對方的窗戶，希望對方停車，但對方卻踩油門加速，把楊剛宇甩了下來，楊剛宇頭部受到撞擊。楊剛宇被送至醫院後搶救無效，當天下午離世。

肇事者逃竄至襄縣後，前往當地派出所自首。