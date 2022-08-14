我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

河南女警緝菸 肉身擋車10分鐘 遭拖行5公里亡

中國新聞組╱北京14日電
白色車輛頂著楊剛宇行駛近10分鐘5公里，楊剛宇拍打駕駛的窗戶，希望對方停車，但對方反而踩油門加速，把楊剛宇甩下車，令她頭部受創身亡。(取材自極目新聞)
白色車輛頂著楊剛宇行駛近10分鐘5公里，楊剛宇拍打駕駛的窗戶，希望對方停車，但對方反而踩油門加速，把楊剛宇甩下車，令她頭部受創身亡。(取材自極目新聞)

河南省禹州市一名司機拒絕停車配合調查，直接開車撞向一名菸草專賣局緝私大隊女執法人員，拖行近10分鐘5公里左右，導致對方死亡，之後逃離現場。2天後禹州市委宣傳部表示，肇事者逃竄至襄縣後落網。

來源：YouTube

紅星新聞報導，河南禹州市菸草專賣局緝私隊工作人員楊剛宇，11日接到舉報電話，稱一輛車上載有走私假菸。由於情況緊急，因此果斷地採取了行動；她直接截停，但對方拒不配合，開車衝撞楊剛宇，把楊剛宇頂在引擎蓋上拖行近10分鐘5公里左右，導致楊剛宇身亡。

根據監控視頻，8月11日傍晚6時47分，一輛白色的汽車頂著楊剛宇，曾停車、倒退了兩次，隨後加速向前開去。6分鐘後，這輛車以更快的速度從道路另一側折返，頂著楊剛宇向前疾馳。楊剛宇的女兒小周說，從地圖上看，拖行距離約為3公里。但相關工作人員告訴她，實際上可能拖行了5公里左右。

據報導，當時楊剛宇拍打著對方的窗戶，希望對方停車，但對方卻踩油門加速，把楊剛宇甩了下來，楊剛宇頭部受到撞擊。楊剛宇被送至醫院後搶救無效，當天下午離世。

肇事者逃竄至襄縣後，前往當地派出所自首。

女兒說，母親今年52歲，原本即將退休。進入禹州市菸草專賣局工作後，就被分到了緝查隊，多年來盡職盡責，常常凌晨才回到家，「自己在鄭州上班，周末回家也很難見到母親」。女兒說，母親的離世，令家人和同事都十分痛心，希望肇事者能受到應有的懲罰。

白色車輛頂著楊剛宇行駛近10分鐘5公里，楊剛宇拍打駕駛的窗戶，希望對方停車，但對...
白色車輛頂著楊剛宇行駛近10分鐘5公里，楊剛宇拍打駕駛的窗戶，希望對方停車，但對方反而踩油門加速，把楊剛宇甩下車，令她頭部受創身亡。(視頻截圖)

河南 退休 汽車

上一則

斯里蘭卡不甩印度 允中科考船靠港

下一則

無視習禁令 7香港高官海外置產 「愛國只是工作？」

延伸閱讀

連續數月發不出工資 河南這個地方的公車全面停駛

連續數月發不出工資 河南這個地方的公車全面停駛
河南事件翻版？ 深圳「斷卡」 儲戶錢被凍

河南事件翻版？ 深圳「斷卡」 儲戶錢被凍
河南事件翻版？深圳傳多人支付寶無法轉帳、帳戶遭凍結

河南事件翻版？深圳傳多人支付寶無法轉帳、帳戶遭凍結
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生