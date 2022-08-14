缺德住戶 工人高空修燃氣管被潑水 還害整棟樓停氣4月

工人在雲南一小區22樓高空維修天然氣管道時，被一住戶連續潑水16次，工人一度被潑得眼睛睜不開，場面十分危險。(視頻截圖)

雲南保山一名工人在一小區22樓高空維修天然氣 管道時，被一住戶潑水16次、被鍋鏟捅，工人一度被潑得眼睛睜不開，只能緊緊抓住樓外的管道，場面十分危險；小區業主稱，原來工人裝修時破壞了內部管道，導致整棟樓停氣4個月，該住戶才氣得潑水。

光明網報導，該視頻在網上被曝光後，當地蘭城派出所已介入處理此事，並於13日發布處理情況的通報指出，2022年8月11日，某燃氣公司維修人員孔某某在某小區高層開展維修作業時，遭陳某以多次潑水等方式阻礙施工，致使孔某某人身安全受到威脅。經保山市公安 局隆陽分局第一時間將陳某傳喚到案，陳某如實供述了其違法事實。

目前，公安機關以威脅他人人身安全對陳某（男，35歲）依法處理。維修人員孔某某平安無恙。該小區燃氣維修作業已完成，已恢復供氣。

網易新聞報導，今年燃氣公司檢修天然氣的時候，發現一戶業主家燃氣洩漏，要他們家把灶台拆除重建，這戶業主不同意，還說他們家不用天然氣，要求燃氣公司賠償他們一半的費用。

燃氣公司不同意，雙方協商破局，於是今年4月起，燃氣公司停了該棟整樓的天然氣，造成這戶業主所在這一溜從上到下23戶業主都沒天然氣用。

近期，天然氣公司安排工人過來，切斷這戶業主外面的天然氣管道，這樣就只有這戶業主一家不能用氣，其他22戶可以正常用氣。沒想到這戶人家竟然多次干擾，置工人作業於危險之中。蘭城派出所已介入處理此事。

雲南保山工人在一小區22樓高空維修天然氣管道時，被一住戶拿鍋鏟捅，險象環生。（視頻截圖）

目擊者稱該住戶在裝修時將內部管道破壞，導致整棟樓停氣4個月。維修工人被該住戶潑水16次，還被捅鍋鏟。

有網友氣憤說：「工人大熱天高空作業，為的是消除你家煤氣洩漏的隱患，應該遞上一條毛巾為他擦汗、遞上一瓶飲用水為他解渴，但是某人卻用水猛潑他眼睛、用鏟子捅，這是人幹的事嗎？」