缺德住戶 工人高空修燃氣管被潑水 還害整棟樓停氣4月
雲南保山一名工人在一小區22樓高空維修天然氣管道時，被一住戶潑水16次、被鍋鏟捅，工人一度被潑得眼睛睜不開，只能緊緊抓住樓外的管道，場面十分危險；小區業主稱，原來工人裝修時破壞了內部管道，導致整棟樓停氣4個月，該住戶才氣得潑水。
光明網報導，該視頻在網上被曝光後，當地蘭城派出所已介入處理此事，並於13日發布處理情況的通報指出，2022年8月11日，某燃氣公司維修人員孔某某在某小區高層開展維修作業時，遭陳某以多次潑水等方式阻礙施工，致使孔某某人身安全受到威脅。經保山市公安局隆陽分局第一時間將陳某傳喚到案，陳某如實供述了其違法事實。
目前，公安機關以威脅他人人身安全對陳某（男，35歲）依法處理。維修人員孔某某平安無恙。該小區燃氣維修作業已完成，已恢復供氣。
網易新聞報導，今年燃氣公司檢修天然氣的時候，發現一戶業主家燃氣洩漏，要他們家把灶台拆除重建，這戶業主不同意，還說他們家不用天然氣，要求燃氣公司賠償他們一半的費用。
燃氣公司不同意，雙方協商破局，於是今年4月起，燃氣公司停了該棟整樓的天然氣，造成這戶業主所在這一溜從上到下23戶業主都沒天然氣用。
近期，天然氣公司安排工人過來，切斷這戶業主外面的天然氣管道，這樣就只有這戶業主一家不能用氣，其他22戶可以正常用氣。沒想到這戶人家竟然多次干擾，置工人作業於危險之中。蘭城派出所已介入處理此事。
目擊者稱該住戶在裝修時將內部管道破壞，導致整棟樓停氣4個月。維修工人被該住戶潑水16次，還被捅鍋鏟。
有網友氣憤說：「工人大熱天高空作業，為的是消除你家煤氣洩漏的隱患，應該遞上一條毛巾為他擦汗、遞上一瓶飲用水為他解渴，但是某人卻用水猛潑他眼睛、用鏟子捅，這是人幹的事嗎？」
還有網友撻伐該住戶，「應重罰、重處」、「視人命如草芥，極端自私自利」、「乘人之危、落井下石，小人所為」、「燃氣公司應起訴該住戶，然後把他家的燃氣管道割斷焊死，永遠斷氣」、「為了私人恩怨，拿整棟樓的業主生命開玩笑」、「萬一工作人員因此發生紕漏，小到一個螺絲沒有擰緊，而導致燃氣洩漏的話，受到危害的可不是他們一家，是一整棟樓的災難」。
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