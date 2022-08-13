我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

1杯2元 「糖水爺爺」遭網暴食材有口水…「不想傷害家人」收攤

中國新聞組／北京14日電
謝永安小攤上糖水種類豐富。（取材自長江日報）
謝永安小攤上糖水種類豐富。（取材自長江日報）

武漢「糖水爺爺賣2元飲品，可免費續杯」的故事被網友披露走紅後，隨後出現「糖水不乾淨、有口水」、「子孫不孝順」等言論，「糖水爺爺」謝永安因「不想傷害到家人」，決定放棄賣糖水，不再出攤。

來源：YouTube

新民周刊報導，「糖水爺爺」謝永安的飲品因堅持17年不漲價、糖水只賣2元而走紅。糖水有八種，每種價格都是兩塊錢一杯，用料很足，而且可以無限續杯。在攤子上，牌子上寫著感謝大家照顧生意，老人和小孩喝開水不要錢的字樣。兩塊錢的糖水能讓你喝飽，暖心又暖胃。

「糖水爺爺」謝永安已經搬離住所。（取材自紅星新聞）
「糖水爺爺」謝永安已經搬離住所。（取材自紅星新聞）

走紅後，謝永安卻高興不起來。有人質疑他不戴口罩、不戴手套，有人說他食材不乾淨，還有人造謠他賣糖水是因為孫子患有自閉症，子女不孝，無依無靠。還有人在短視頻平台上開設「武漢糖水爺爺」帳號，發布多條糖水爺爺的視頻，獲得十餘萬粉絲關注。

「我們不會玩手機，也不懂上網，甚至一開始都不知道自己在網上火了。孫子哭著來跟我說，媒體報導了我擺攤的事，老師同學看到了詢問他，說是網上有人質疑我賣的東西不乾淨、會吃壞肚子。」糖水爺爺說，看著孫子哭很是心疼，也對網上的言論感到很委屈。

「紅豆湯、綠豆湯、銀耳湯啥的，我都是慢慢用電飯煲熬出來的，我自己知道是乾淨的。但是，萬一真的有人說吃壞了肚子，我怎麼賠得起？」謝永安說，製作糖水的器具內外是天天都洗的。他的兩個孫子都是陽光健康的孩子；兩個兒子也都是孝順的孩子，不希望網上的言論傷害到家人。

對網路上不好言論，謝永安也很無奈，最終決定放棄做糖水生意，還提醒大家短視頻平台上名為「武漢糖水爺爺」的帳號，並非其開設，請網友們切勿上當。

另據紅星新聞報導，謝永安已經搬離，房門上貼有「此房出租」字條，附電話號碼為空號。在其住所附近的副食店裡，謝永安留下一張紙條：「本人因年齡已大，想安靜的（地）生活，不想再接受任何採訪。謝謝大家關心。」

武漢 口罩 手機

上一則

山寨男團「ESO」同框本尊 被罵「贗品」蹭流量

下一則

華男拆鐵窗 在首爾暴雨救出老夫婦 韓媒讚「英雄、義士」

延伸閱讀

永安罰單處理中心增加服務項目

永安罰單處理中心增加服務項目
日本星巴克新款奶油派「像極福壽螺卵」獵奇外型嚇壞網友

日本星巴克新款奶油派「像極福壽螺卵」獵奇外型嚇壞網友
劉媽媽（一三）

劉媽媽（一三）
殺死星河（八九）

殺死星河（八九）

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00
新華社5日發出系列照，披露台灣濟陽級艦在東部監控解放軍軍艦的畫面，背景的海岸山脈清晰可見。（新華社）

解放軍鎖台操演 艦艇疑迫近東台海岸 拍下山脈清晰可見

2022-08-05 20:41

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判