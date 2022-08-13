1杯2元 「糖水爺爺」遭網暴食材有口水…「不想傷害家人」收攤

謝永安小攤上糖水種類豐富。（取材自長江日報）

武漢 「糖水爺爺賣2元飲品，可免費續杯」的故事被網友披露走紅後，隨後出現「糖水不乾淨、有口水」、「子孫不孝順」等言論，「糖水爺爺」謝永安因「不想傷害到家人」，決定放棄賣糖水，不再出攤。

來源：YouTube

新民周刊報導，「糖水爺爺」謝永安的飲品因堅持17年不漲價、糖水只賣2元而走紅。糖水有八種，每種價格都是兩塊錢一杯，用料很足，而且可以無限續杯。在攤子上，牌子上寫著感謝大家照顧生意，老人和小孩喝開水不要錢的字樣。兩塊錢的糖水能讓你喝飽，暖心又暖胃。

「糖水爺爺」謝永安已經搬離住所。（取材自紅星新聞）

走紅後，謝永安卻高興不起來。有人質疑他不戴口罩 、不戴手套，有人說他食材不乾淨，還有人造謠他賣糖水是因為孫子患有自閉症，子女不孝，無依無靠。還有人在短視頻平台上開設「武漢糖水爺爺」帳號，發布多條糖水爺爺的視頻，獲得十餘萬粉絲關注。

「我們不會玩手機 ，也不懂上網，甚至一開始都不知道自己在網上火了。孫子哭著來跟我說，媒體報導了我擺攤的事，老師同學看到了詢問他，說是網上有人質疑我賣的東西不乾淨、會吃壞肚子。」糖水爺爺說，看著孫子哭很是心疼，也對網上的言論感到很委屈。

「紅豆湯、綠豆湯、銀耳湯啥的，我都是慢慢用電飯煲熬出來的，我自己知道是乾淨的。但是，萬一真的有人說吃壞了肚子，我怎麼賠得起？」謝永安說，製作糖水的器具內外是天天都洗的。他的兩個孫子都是陽光健康的孩子；兩個兒子也都是孝順的孩子，不希望網上的言論傷害到家人。

對網路上不好言論，謝永安也很無奈，最終決定放棄做糖水生意，還提醒大家短視頻平台上名為「武漢糖水爺爺」的帳號，並非其開設，請網友們切勿上當。

另據紅星新聞報導，謝永安已經搬離，房門上貼有「此房出租」字條，附電話號碼為空號。在其住所附近的副食店裡，謝永安留下一張紙條：「本人因年齡已大，想安靜的（地）生活，不想再接受任何採訪。謝謝大家關心。」