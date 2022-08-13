山寨男團「ESO」同框本尊 被罵「贗品」蹭流量

ESO山寨男團，因模仿明星引起熱議，網友認為是用類似明星的名字蹭熱度。（視頻截圖）

山寨男團ESO因模仿明星而走紅，日前，因與楊迪、劉維在長沙同台錄製綜藝的畫面引發熱議。楊迪和劉維隨後致歉，稱錄製節目事先不知情，會要求剪掉全部畫面，不會助長這種風氣。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2022年7月，「ESO男團」橫空出世引發熱議。團體成員的名字中，「鹿哈」「王二博」「易烊乾洗」，不少網友認為是用類似明星的名字蹭熱度。憑著「撞臉明星」的短視頻表演，該「山寨」男團也獲粉無數。

但有氣憤的網友認為，所謂的「ESO」只是靠蹭流量出來的「贗品」，實在是讓人難以接受。

此前，ESO組合成員「鹿哈」接受採訪表示從沒覺得自己是網紅，「山寨對我們也是很好的稱呼」，不覺得模仿丟人。

報導說，對於與「ESO」同台錄製綜藝節目一事，楊迪發文稱，自己接到的節目邀約是選拔音樂女主播，ESO是其中一位女主播請來的朋友，自己是絕對不會助長這種風氣的，並表示會告知節目組把畫面全部剪掉。「我很珍惜我的羽毛，也認為硬實力才應該是推崇和有價值的，我以後一定更加敏銳，下不為例」

劉維也轉發表示，「我也是訓練生出身，更明白靠實力讓大家認可的不易。」

因為「山寨」明星，ESO組合在走紅的同時也引發大量爭議。有網友認為他們搞笑好玩，也有很多人表示這是碰瓷、譁眾取寵，還有人提出，如此模仿明星，涉及侵權。