河南事件翻版？ 深圳「斷卡」 儲戶錢被凍

深圳不少民眾銀行帳戶遭凍結，被迫到銀行臨櫃辦理解鎖。（取材自第一財經）

深圳近日傳出不少民眾的銀行帳戶遭到凍結，相關話題一度衝上微博熱搜榜，許多人擔心是不是早前河南的事件翻版？對此，上海第一財經指出，這是為打擊網路詐騙 ，金融機構配合公安 部門落實「斷卡」行動所採取的措施。但帳戶遭解凍的儲戶非常多，「特別是周末，有時候排隊一小時都進不了門。」

報導稱，深圳不少民眾近期發現借記卡微信提現失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結。儘管銀行稱可以透過銀行的應用軟體上網處理，但許多民眾最終還是被迫到銀行臨櫃辦理才能將帳戶解鎖。

第一財經記者走訪深圳多家中國銀行的營業據點發現，的確有不少人在等待辦理此項業務。但帳戶解凍申訴流程複雜，需提交身分證、社保情況、居住地址、工作證明等相關信息。

除了中國銀行，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況，部分銀行門口甚至因此排起長隊，而且都與「斷卡」行動有關。

第一財經指出，「斷卡」行動是國務院 為打擊電信網路詐騙，於2020年10月10日展開的整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡的行動。迄今，公安部已先後開展四輪集中收網行動，深圳也在持續推進「斷卡」行動。

廣東天梭律師事務所律師張偉表示，相關部門根據偵查犯罪需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，有關單位和個人應當配合。

但由於金融機構與公安部門在執行「斷卡」行動時手法太過粗糙，也引發不少民怨。有網友就批評：「這操作算什麼？錯殺一千，不放一個？」「斷卡行動一刀切，最終詐騙犯沒抓到多少，老百姓生活倒是被折騰嚴重」「過分了，老百姓時間很廉價」。