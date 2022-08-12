洛陽樓盤爛尾 業主下跪求建商復工

「洛陽旭輝時代天際」的樓花買家集體維權，部份示威人士下跪要求政府介入。（視頻截圖）

中國政府近年嚴打地產商過度借貸，導致各地紛紛出現爛尾樓，業主被迫走上街頭示威維權。近日河南洛陽再爆抗議，業主控訴項目停工八個月不復工 ，懷疑該樓盤的監管資金被挪用。業主強調，「幾輩人攢的錢全投進去，還要背幾十年的債」，所以忍無可忍要走上街頭。

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綜合媒體報導，「洛陽旭輝時代天際」的業主近日已曾多次集體維權，部份業主在該政府部門前下跪抗議，要求當局介入，迫使地產商復工。

業主指責發展商涉嫌「欺詐客戶」，「期間一直哄騙業主」，並涉嫌「挪用監管資金」。他們表示，該項目一期有幾幢還沒封頂，「二期還沒怎麼蓋」，「現在所有項目停工」。

「洛陽旭輝時代天際」的樓花買家集體維權，部份示威人士下跪要求政府介入。（視頻截圖）

業主在社媒上指稱，「該項目的總負責人已經辭職，工地關門，連門衛都沒了」；他們又稱，在香港上市的旭輝控股最近「5折甩賣車位」，「甩賣各種資產」，「管理層相繼離職」，他們認為是「跑路前預兆」。

有網民直問，「下跪求復工，這行嗎？」還有網民建議，要迫使發展商就範，唯有使出「七傷拳」：「斷貸啊！」

「洛陽旭輝時代天際」的樓花買家以「夜跑」的名義上街，拉起橫額，上書「旭輝加油，不要停工」的字句。（視頻截圖）

此外，深圳傳出民眾集體前往民生銀行維權的消息。影片中，超過百名民眾包圍位於深圳福田的民生銀行支行，他們高喊：「民生銀行還錢！」現場有公安 戒備，公安現場高舉藍旗，上書「警察 執法，敬請配合」字句。