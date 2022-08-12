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年齡+年限大於70年？父母買房子女還 「接力貸」復活

中國新聞組／北京13日電
接力貸在深圳死灰復燃。（取材自知乎）
接力貸在深圳死灰復燃。（取材自知乎）

今年4月被金融監管緊急叫停的「接力貸」，近日傳出廣州部分銀行捲土重來。廣州個別國有銀行表示確實有接力貸業務，並提到「此業務之前停了，現在比較嚴格，需要透過具體的合作建案和仲介公司才能辦理」。

新快報報導，所謂「接力貸」，是父母作為主借貸人，子女一起承擔還貸責任，但不增加子女購房及貸款紀錄。

接力貸之所以長期被討論，主要突破了兩條界線：從貸款年齡和期限來看，可以讓老年的借貸人延長還款周期，按子女年齡最長貸30年；從首套首付來看，已有房的家庭，如果以父母的名字購房，父母無房的情況下首套首付最低三成。

廣州資深貸款專家鄭大源表示，國家規定貸款人「年齡+貸款年限」一般不得超過70年，所以一名60歲的老人家，按理只能申請十年，但接力貸可以讓一個60歲的老人家申請30年的貸款，就突破規定，這種接力貸目前只有少數銀行可以做。

貸款仲介透露，雖然目前接力貸業務並不普遍，但也可找到合作銀行幫忙操作，以子女擔保或共借形式辦理接力貸。該貸款中介表示，「有的銀行會接這種接力貸業務，最多可以貸五成。」

此外，一張標有「0首付，購深圳龍崗中心城三房」的宣傳海報引起關注，該海報由位於深圳龍崗區的信城縉悅城項目對外發布。不過海報僅半日後，深圳市房地產信息平台即顯示，該項目獲批預售房源均被相關部門鎖定。

就在中介朋友圈大肆刷屏的同時，信城縉悅城官微在11日下午發出了一份有關「項目首付分期不實信息的嚴正聲明」。

據了解，雖然名為「0首付」，實為購房者購房時，需與開發商合作的金融機構簽訂貸款協議，並將貸款用於支付首付款，每個購房者最高貸款額度為100萬元，無需支付利息，需在5年內分期償還金融機構100萬元貸款。

深圳住建局平台顯示，該項目7月份獲批的2、3、4棟房源和3月底獲批未售的房源均已被「分局鎖定」。原因為房屋處於限制狀態或開發商存在違規行為，導致售房系統被區局鎖定。

每經深圳樓市又扔出一則重磅消息。龍崗區某項目「0首付購三房」引發關注。（取材自每...
每經深圳樓市又扔出一則重磅消息。龍崗區某項目「0首付購三房」引發關注。（取材自每日經濟新聞）
深圳樓市又扔出一則重磅消息。龍崗區某項目「0首付購三房」引發關注。（取材自每日經...
深圳樓市又扔出一則重磅消息。龍崗區某項目「0首付購三房」引發關注。（取材自每日經濟新聞）

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