捨命救5人 重慶英雄陝西打工日花30元 省錢為回重慶做小生意

蔣正全與兒子（右）天人永隔。（取材自上游新聞）

在陝西捨身救5人、不幸遇難的重慶英雄蔣正全，有一家人要養、身世普通，卻用不普通的見義勇為事蹟，感動了古城西安。共同租房的工友閔緒康說，他們四個男人為省錢共租一間不足20平方米的民房，每月租金 人民幣300元（約44.5美元），房間被一張1米8的雙人床和一張架子床填滿，幾乎沒有下腳的地方；蔣正全和一個工友擠在雙人床上，他和另一工友擠在架子床上。

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上游新聞報導，8月8日上午，西安閻良區武屯街道新莊村村民駕車撞毀護欄墜入二龍口水庫。途經此處的44歲蔣正全和工友奮不顧身跳入河中救人，車內3名女子和兩名小孩全部獲救，但蔣正全在救人過程中因反覆救援，體力耗盡溺水死亡。

閔緒康說，他和蔣正全今年初在貴州打工相識，蔣正全木工技術好，經常幫他，兩人很快就成了朋友。今年4月19日，他們來到陝西開始工作，並一起合租。為了節省開支，人民幣12元（約1.78美元）的帶肉盒飯，一天能吃兩頓，加上喝水、吃早飯，每日開銷最多30餘元。有時吃飯不加肉，這樣能便宜2元。

蔣正全生前和工友租住的房間。（取材自極目新聞）

閔緒康表示，最「奢侈」的是為慶祝一層樓蓋完後工地給他們結算一次工資，他們會在附近的火鍋店吃一次自助餐，每人價格人民幣80元左右。

蔣正全曾告訴閔緒康，他省錢是為了以後，他不想長期外出打工了；再出去打工，7歲子和他就不親了。他計畫今年打完工後，用打工掙來的錢在老家做點小生意。畢竟父母年齡大了，也需要他照顧。蔣正全本來答應兒子十．一回家看他。

另據極目新聞報導，侯明懷是蔣正全的表哥，兩人一起從老家重慶到陝西打工。在侯明懷的印象中，蔣正全一直是一個愛打抱不平的人，但他是動口不動手，總是能靠講道理把人家說服。之前有些工地干活的錢不好結算，都是蔣正全和用工方據理力爭，把自己和工友們的工錢討了回來。因此，蔣正全的朋友很多，得知他遇難，不少朋友還將錢轉給侯明懷，讓其代為轉交給蔣正全家屬。

蔣正全救人現場。（視頻截圖）

侯明懷說，蔣正全的婚事直到快35歲那年才有著落，婚後他有了一個兒子，今年7歲。三年前夫妻離婚，孩子跟著爺爺奶奶在老家，蔣正全則在全國各地的工地上做模工賺錢養家。他將和其他家屬一起先將蔣正全的骨灰送回老家。

蔣正全的妹妹蔣正英說，侄子以後的撫養教育 問題，需要她承擔的責任她會義無反顧地承擔起來。獲救者在蔣正全告別儀式上說，「今後蔣正全的父母就是我的父母，他的孩子就是我的孩子」。

蔣正全救人犧牲後，事發地附近的村民自發來到二龍口水庫弔唁，有人送來了輓聯，村民送來的水果和菊花也擺滿了事發地護欄前。新莊村被救的司機謝女士的妹妹表示，姊姊和姊夫和女兒都在殯儀館為蔣正全守靈。