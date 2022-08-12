撲倒女想強姦 12歲免刑責惹議 只能「教育」 網友怒了

女事主上載多張圖片展示自己傷勢。（取材自微博）

一名21歲重慶女網友發文求助，稱遭12歲小學生撲倒摸胸狂吻，企圖強姦，造成身體多處受傷；由於疑犯是「未成年人」，無須負任何刑事責任，警方只能對他「教育 」，事件引來網友熱議；有人同情女事主遭遇，也有人質疑事件真偽。

據港媒報導，女事主以「關於21歲的我被12xxs」為題發文，稱案發當天，她走在路上剛到家樓下，就有人從後勒住她的頸，她沒來得及反應，就被拖著往前走，「關於那幾秒，那四、五米的路程，我的記憶都是空白的」。

女事主察覺不對勁，只能拚命大叫救命。報導指出，最終她被拖到田路邊的草叢，並被撲倒，「他開始拉我的衣領，撕爛衣服；掐住我的脖子，企圖摸胸、親吻我」。女事主拚命掙扎，幸好遇上路人，嫌犯怕被發現就「爬起來跑了」。

報導稱，女事主事後致電住在附近的朋友求救，就醫並報警。大概在派出所等了20分鐘，警察 就抓回了疑犯，「我本來以為是個十五、六（歲）的人，結果他12歲、小學生」。最後她更被告知，由於嫌犯只有12歲，「沒辦法負刑事責任」，只能「教育」。

事件引來網友熱議，不少人同情樓主遭遇，認為法例有商榷空間，「現在的小孩真不得了…」、「12歲也可以化學閹割！」、「怎麼年紀小就不需要負刑責了？」。不過，由於事件只在網絡流傳，且只以文章形式發布，當地公安 部門沒有任何公告，有網民質疑事件真偽。