大殿外國人能進，中國人不能？少林寺被爆「區別對待」

有網友10日發視頻質疑稱，河南嵩山少林寺景區內某處允許外國遊客進入，但不准中國遊客進入。(視頻截圖)

有網友10日發視頻質疑稱，河南 嵩山少林寺景區內某處「允許外國遊客進入，但不准中國遊客進入」，指少林寺疑似涉嫌區別對待中外遊客，該視頻隨後在網上引起爭議，網友要求有關部門介入調查。少林寺工作人員回應，目前少林寺景區並沒有接到任何相關通知。

來源：youtube

南昌晚報報導，一名遊客10日到少林寺景區遊玩，被告知不能進入大殿，但殿內卻有外國遊客正在參觀遊覽，令該名遊客感到相當疑惑，「今天這是怎麼了？為什麼外國人能進，中國人不能進？」網友聞訊怒轟：「我覺得這就有點過分了，憑什麼不讓中國人進去？」、「這是什麼規定？你還在我們中國呢」、「一定要徹查少林寺」。

更有網友爆料，今年4月份，曾有「明星」到少林寺遊覽，就將遊客拒之門外。

環球時報引述海報新聞報導，少林寺工作人員11日回應稱，目前少林寺景區沒有接到「外國人能進，中國人不能進」相關通知。

值得一提的是，少林寺官方微博 11日發布消息稱，10日上午，上海合作組織國家使節「看河南」活動走進少林寺。各國使節認真參觀了少林寺常住院的建築、碑刻、壁畫等歷史文化遺存，並觀賞了精采的少林功夫展演。

另據網易報導，對河南嵩山少林寺區別對待中外遊客，在網上引起了軒然大波。網友紛紛指責少林寺崇洋媚外搞特殊化，還要求有關部門介入並調查處理。

報導說，通過少林寺官微可以發現，少林寺當天有外事接待活動。少林寺為了保證外國遊客的安全，可能確實對少林寺進行了一定的管控，所以才會造成「外國遊客能進，中國遊客不能進」的誤會。但尚無法證實。