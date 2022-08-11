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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

替朋友出氣 他微信群罵5分鐘 被拘10天 「被害人心理受傷」

中國新聞組／北京11日電
韓男因故意辱罵他人被依法行政拘留10日，並處罰款300元。（視頻截圖）
韓男因故意辱罵他人被依法行政拘留10日，並處罰款300元。（視頻截圖）

吉林白城一名韓姓男子為替朋友出氣，在微信群裡辱罵同村居民，辱罵時間長達5分鐘，語言粗糙，氣焰囂張，同村居民認為韓某此舉給自己造成極大心理傷害，隨即報警；韓男被依法行政拘留10日，並罰款人民幣300元（約44.5美元）。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，「男子微信群裡罵人5分鐘被拘10日」登上微博熱搜，隨後網友議論紛紛：「判得好，在網絡也不能辱罵他人」、「為朋友出氣，看朋友替不替你坐牢」、「是不是覺得網上罵人沒人認識我」…

據中央廣播電視總台中國之聲「新聞有觀點」去年8月報導，微信群為群體交流溝通提供了極大的便利，但與此同時微信群所引發的案件糾紛也日益增多。

報導指山，近期廣州互聯網法院的兩起案例引發關注。一起是微信群主對群成員在微信群裡辱罵他人置之不理，對被辱罵者求助也無動於衷，被法院以「慢作為」「不作為」為由判決承擔責任。另一宗是微信群成員罵人後，群主及時勸阻，在勸阻無效後解散微信群，法院對此判定群主不承擔責任。

中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒表示，「廣州互聯網法院在某種意義上是開風氣之先」。群主對於群聊中的違法或不良信息，應盡到「注意義務」和「管理義務」。在這兩起案例中，不僅是互聯網群組問題，還涉及到工作群的管理。所以對於建群的物業公司來說，具有雙重管理義務。

目前，韓男因故意辱罵他人被依法行政拘留10日，並處罰款300元。（視頻截圖）
目前，韓男因故意辱罵他人被依法行政拘留10日，並處罰款300元。（視頻截圖）

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