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涉街頭猥褻醉女 湖北2師免職 「造成極其惡劣社會影響」

中國新聞組／北京11日電
男子有疑似猥褻動作，後來查出他的身分是教師。（視頻截圖）
男子有疑似猥褻動作，後來查出他的身分是教師。（視頻截圖）

湖北省荊門市鍾祥市兩名中學教師被指街頭猥褻女子，但該稱女子表示沒有被強迫和猥褻。涉事教師分別鄭男與李男，2人違背社會公德和有損教師形象，造成了極其惡劣的社會影響，其中鄭男遭免去市三中黨委委員、年級主任職務，兩人遭停崗調查，市紀委監委已介入調查，並將對涉事人不當行為嚴查快處。

影音來源：YouTube

河北廣播電視台報導，涉事教師鄭男為鍾祥三中黨委委員、年級主任，李男為鍾祥三中二年級班主任，日前邀約認識的社會女子一同消夜，三人就餐結束後，鄭男試圖攙扶該女子搭乘出租車，期間多次發生肢體接觸不雅行為。

根據上游新聞報導，一段時長9分41秒視頻顯示，穿粉色衣服的女子趴在路邊桌上，疑似醉酒；一名穿白色條紋衫的男子多次將女子抱起，期間有親吻、撫摸胸部和下體的動作；另一名穿藍色衣服的男子，攔的士前後也「攙扶」了女子。

事後證實，穿白色條紋衫的男子是鄭男，穿藍色衣服的男子是同校老師李男。

鄭男不願多談，李男稱，鄭男邀約他去吃晚飯，他不認識視頻中的女子。飯桌上，鄭某某告訴他，女子是其朋友，姓王。「啤酒，白酒混著喝的，喝暈了。我感覺到鄭某某的動作影響不好了，就去攔的士，讓他們快點走。我沒有不雅動作，只是扶她，讓他們快點走。我到家都翌日凌晨2點了。」

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