吳秀波要哭了…投資當代東方 血虧千萬

吳秀波血虧上千萬。（取材自紅星新聞）

影視公司當代東方9日被申請破產重整，該公司曾出品「大軍師司馬懿之軍師聯盟」「北京遇上西雅圖」「熱血長安」等劇，引得演員吳秀波、導演 唐季禮、時尚達人蘇芒等人的投資 。一個月前，當代東方股票 被深交所摘牌，也讓當代東方成為近五年來第四家退市的傳媒公司。

紅星新聞報導，天眼查App顯示，當代東方投資股份有限公司新增破產審查案件，申請人為胡某，經辦法院為福建省廈門市中級人民法院。風險信息顯示，當代東方投資股份有限公司涉及三條被執行人信息，累計執行標的超3.9億元（約5786萬美元）。

此前，因為當代東方2020年度經審計期末淨資產為負值，公司被實施了退市風險警示，警示後的首份年報即2021年財務會計報告又被會計師事務所出具了「無法表示意見」的審計報告，觸及了退市新規下股票終止上市的情形，因此當代東方被深交所勒令退市。

2022年一季度財報顯示，當代東方營收約2524萬元，同比下降30.63%。到今年7月4日，當代東方股票被深交所摘牌，其市值僅剩1.97億元（約2922萬美元）。當代東方的退市，也讓當初投資公司的一眾影視明星損失慘重。

當代東方的股東之一南方資本，委託人名單裡，知名演員吳秀波、導演唐季禮、時尚界達人蘇芒均在其中。公開資料顯示，吳秀波認購金額為1500萬元，蘇芒和唐季禮分別認購500萬元。股權受讓方崔波也是南方資本的委託人，其認購金額為330萬元。

南方資本減持所持當代東方股票回收資金約為7568萬元，而這3位明星的合計損失或超過2100萬元。據估算，吳秀波收回的資金或低於300萬元，蘇芒、唐季禮收回的資金或低於100萬元。