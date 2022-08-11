我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

吳秀波要哭了…投資當代東方 血虧千萬

中國新聞組／北京12日電
吳秀波血虧上千萬。（取材自紅星新聞）
吳秀波血虧上千萬。（取材自紅星新聞）

影視公司當代東方9日被申請破產重整，該公司曾出品「大軍師司馬懿之軍師聯盟」「北京遇上西雅圖」「熱血長安」等劇，引得演員吳秀波、導演唐季禮、時尚達人蘇芒等人的投資。一個月前，當代東方股票被深交所摘牌，也讓當代東方成為近五年來第四家退市的傳媒公司。

紅星新聞報導，天眼查App顯示，當代東方投資股份有限公司新增破產審查案件，申請人為胡某，經辦法院為福建省廈門市中級人民法院。風險信息顯示，當代東方投資股份有限公司涉及三條被執行人信息，累計執行標的超3.9億元（約5786萬美元）。

此前，因為當代東方2020年度經審計期末淨資產為負值，公司被實施了退市風險警示，警示後的首份年報即2021年財務會計報告又被會計師事務所出具了「無法表示意見」的審計報告，觸及了退市新規下股票終止上市的情形，因此當代東方被深交所勒令退市。

2022年一季度財報顯示，當代東方營收約2524萬元，同比下降30.63%。到今年7月4日，當代東方股票被深交所摘牌，其市值僅剩1.97億元（約2922萬美元）。當代東方的退市，也讓當初投資公司的一眾影視明星損失慘重。

當代東方的股東之一南方資本，委託人名單裡，知名演員吳秀波、導演唐季禮、時尚界達人蘇芒均在其中。公開資料顯示，吳秀波認購金額為1500萬元，蘇芒和唐季禮分別認購500萬元。股權受讓方崔波也是南方資本的委託人，其認購金額為330萬元。

南方資本減持所持當代東方股票回收資金約為7568萬元，而這3位明星的合計損失或超過2100萬元。據估算，吳秀波收回的資金或低於300萬元，蘇芒、唐季禮收回的資金或低於100萬元。

投資 股票 導演

上一則

收入跌 阿迪達斯承認：犯了錯誤 不懂中國

下一則

中國大訂單加持 美媒：空客業績贏了波音

延伸閱讀

美中義合拍孤星人 演移民悲歡

美中義合拍孤星人 演移民悲歡
瑞幸咖啡大復活 第二季轉虧為盈

瑞幸咖啡大復活 第二季轉虧為盈
避免被美退市 中企擬推分類制

避免被美退市 中企擬推分類制
避免被美退市 中國擬推企業分類制

避免被美退市 中國擬推企業分類制

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題