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九寨溝踩水拍照 4大媽們被罰款、道歉

中國新聞組／北京10日電
大媽們脫鞋在九寨溝打卡拍照。(取材自封面新聞)
大媽們脫鞋在九寨溝打卡拍照。(取材自封面新聞)

四川阿壩州九寨溝景區內，4名大媽脫鞋下水打卡拍視頻，引發網友熱議；據了解，事發地為九寨溝景區箭竹海瀑布段。九寨溝景區在官方社交帳號回應，已對當事遊客做行政處罰，4人以書面道歉信形式公開道歉。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，網傳視頻中，大媽們在九寨溝景區內嬉笑、水中舞蹈，其他遊客則站在水邊遊覽。網友大罵：「簡直沒有素質」，並稱這可是世界自然遺產，如果水質被破壞了多少年才可以恢復？據了解，景區講解員隨時都在提醒文明旅遊，但仍然有部分遊客不遵守景區規矩。

九寨溝景區營銷處負責人表示，「肯定是不允許的，每個人都踩在水裡的話，那個水就污染了，後面就沒辦法看了。」事發後，九寨溝風景名勝區管理局高度重視，聯合相關執法機關依法開展調查，並在松潘縣境內將4名遊客找到。

4名當事人認識到事情的嚴重性，深刻反省，接受處罰，並以書面形式進行了道歉。 

九寨溝為什麼不准遊客進去去踩水？封面新聞報導，水是九寨溝的靈魂，這裡的水清澈靈動，柔美綺麗，與幽意的山林構成一幅絕美畫卷。資料顯示，九寨溝地區多石灰岩，鈣華景觀遍布數條溝谷。由於水是富含鈣離子，水流緩慢，所以經過長年的沉積，水中漸漸生成不同形狀的沉積。而鈣華的沉積速度每年最多幾毫米，無法承受成年人的體重。一旦破壞，幾乎無法自然修復。

九寨溝美景。（取材自景區官網）
九寨溝美景。（取材自景區官網）

有網友進一步解釋稱，九寨溝的水五顏六色就是因為水裡沉澱的礦物質，人踩多了就沒那個顏色了，「一旦開了先例，你就會發現以後不是去看水而是去看人踩水、甚至游泳了。」

2017年，九寨溝縣發生7.0級大地震，其中，火花海在地震中決堤，形成了長40米、寬12米、高15米的決口，湖泊景觀消失。同時，湖底鈣華坍塌、風化、沙化、黑化，退化嚴重。之後，九寨溝便進入了一段歷時較長的修復期。

大媽們脫鞋在九寨溝打卡拍照。(取材自微博)
大媽們脫鞋在九寨溝打卡拍照。(取材自微博)

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