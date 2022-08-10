「讓病人長期留下」醫院培訓惹議瀘州衛健委要查

四川瀘州富康醫院的會議PPT目錄中，出現「怎麼讓病人長期留下來、給我們排隊交錢」的內容引起爭議。（推特截圖）

莫非忘了醫者仁心初衷？四川瀘州一家醫院的會議PPT目錄中，出現「怎麼讓病人長期留下來、給我們排隊交錢」的「地獄式行銷」，引起爭議，瀘州市衛健委稱，涉事醫院資質（條件）不存在問題，已成立調查組前往醫院調查網傳內容的情況。

影音來源：YouTube

據澎湃新聞報導，網傳影片顯示，疑似瀘州富康醫院2022年行銷方案探討會議中，一則PPT中出現了「怎麼讓病人長期留下來」「怎麼讓病人給我們排隊交錢」等字樣。經網路傳播後，迅速引起關注。

瀘州富康醫院一名工作人員表示，PPT上的文字內容屬實，但講述主要是圍繞「作為民營醫院如何提高服務質量」展開。

這名工作人員補充說，「當時我們開會的內容，和你們看到的文字內容確確實實是兩回事」，「怎麼讓病人長期留下來」指的是提高醫療服務質量和服務意識，這樣一來病人痊癒之後再患病就會來到該醫院就診，讓病人有一種家的感覺；「怎麼讓病人排隊交錢」，指的是許多優秀三甲醫院因醫療服務過硬，都有病人慕名前去排長隊看病的情況，要提高醫療服務質量，爭取贏得病人良好的口碑。

醫院方面還說，PPT由新來的員工負責製作，該員工對PPT製作不熟練，造成了詞不達意的情況。工作人員稱，「開會的時候我們沒有發現有什麼問題，後來看到圖片被發到抖音 再配上引導性的文字之後，我們才意識到這些內容可能引起誤解。」

新京報則引述醫院工作人員的回應報導稱，相關內容被網友誤解，「領導是想強調優質的服務，好的服務才能得到好的評價，留住病人。」

中國媒體批評醫院格局太小，忘記醫者仁心初衷。極目新聞也發表評論指出，如果醫院、醫生開會，就是赤裸裸地談錢，公眾在情感上是很難接受的。治病救人，符合規定的收費，沒有人會說什麼，但如果只將賺錢營收 ，提高利潤 作為追求的目標，就喪失了為人民健康而奮鬥的初心使命。