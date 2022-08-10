杭州1醫美診所 隱匿47億收入 涉偷稅1.47億元

于文紅開設千和醫療美容診所涉偷逃稅被罰。(取材自官網)

一則「杭州一醫美公司偷逃稅被罰人民幣8827.27萬元（約1306.56萬美元）」登上微博 熱搜。據悉這間醫美公司是香港 「虞美人國際集團」創始人于文紅所開設，利用個人銀行帳戶收取服務款並隱匿收入超過人民幣47.55億元（約7.03億美元），未計入財務帳。

每日經濟新聞引述「信用中國」網站消息，杭州古名文化藝術策畫有限公司分支機構千和醫療美容診所，2017年1月至2021年11月為客戶提供醫療美容項目服務，利用個人銀行帳戶收取服務款並隱匿收入超47.55億元，未計入財務帳，涉偷稅1.47億元（約2175.8萬美元）。

據報導，1993年，于文紅創辦了虞美人形象設計工作室；2004年，在香港成功創建了香港虞美人國際集團有限公司；2005年，虞美人在全國發展的品牌形象合作店已經達到150多家；2010年2月，杭州西子湖畔千和醫療美容診所成立。

網站介紹稱，目前虞美人已發展成為集五星級國際醫療美容診所、品牌形象運營中心、醫院管理、健康管理 、文化藝術策劃等於一體的綜合集團。

在虞美人國際集團網站上，于文紅被稱為「會長」，其身上的標籤還包括「藝術面雕創始人」、「虞美人救助專項基金副主任委員」、「浙江省企業聯合會、浙江省企業家協會、浙江省工業經濟聯合會第七屆理事會常務理事」等。