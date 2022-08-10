打哪來?四川樂至出現200多斤大黑熊 當局「沒收」

7月11日，四川樂至方廣村，一隻黑熊被捕獲，來源不明。(取材自紅星新聞)

四川樂至縣方廣村近來捕獲一隻重200多斤的黑熊，然而，當地不僅八旬老人從未聽聞此處有熊出沒，連林業部門也表示樂至不適宜黑熊生存。隨後有消息稱，方廣村直線距離40多公里外的雁江區保和鎮文龍寺村有人散養黑熊，相關部門目前已將兩隻涉嫌非法養殖的黑熊「沒收」，轉移至正規養殖場暫養。

紅星新聞報導，樂至縣東山鎮方廣村7月11日捕獲一隻黑熊，當地村民滿是疑問：「牠到底從何而來」？有網友稱是「養的黑熊跑了出來」。

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「人工養殖的黑熊是跑不出去的，有兩道圍墻。」對此，雁江區自規局負責野生動物保護的負責人表示，養殖場平時有多少隻黑熊，每一隻都會記錄在案。「有新繁殖的也會報，我們也會去檢查，每個月都要去檢查。（養殖場的黑熊）多一隻或少一隻，都要說出原因來。」

相關部門在文龍寺村展開調查，將村民卓某、陳某夫婦家裡兩隻涉嫌非法養殖的黑熊轉移至正規養殖場暫養。當時，養殖場的工作人員稱，一隻黑熊重300多斤，另一隻更大。

與樂至相鄰的資陽雁江區保和鎮文龍寺村，非法養殖的兩隻黑熊。(取材自紅星新聞)

報導指出，雁江區自規局相關負責人說，依據野生動物保護條例，自規部門已於8月5日向文龍寺村的非法養殖戶卓某、陳某夫婦開出處罰決定書。「沒收兩隻黑熊，再處3000元的罰款。」該負責人說，目前，卓某夫婦的兒子已在處罰決定書上「代簽」，並交了罰款。

「我們找了有經驗的人去看，（卓某夫婦家的）黑熊起碼（養了）二、三十年了。」雁江區自規局相關負責人還說，卓某家裡的黑熊，是很多年前，其妻子陳某從哥哥的養殖場（正規養殖場）悄悄抱回家的，「抱了4隻回去，還了2隻，留了2隻」。

目前，雁江區自規局正聯系成都的動物園 ，準備將兩隻沒收的黑熊送到動物園。